Rospigliosi indica que aún no se puede declarar la vacancia de Guillermo Bermejo. (Foto: Congreso)
Rospigliosi indica que aún no se puede declarar la vacancia de Guillermo Bermejo. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

porque se necesita contar con varios informes legales y la opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento.

para garantizar el debido proceso, los cuales deben respetarse.

“Hay que llevarlos a cabo, si no, son cuestionados porque no se ha llevado adelante el debido proceso. Así que estos procesos tienen que llevarse adelante”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Rospigliosi: Congreso no acatará ninguna decisión del PJ sobre accesitaria de Bermejo

debido a que ya se cuenta con los informes del área de Asesoría Legal y de la Oficina de Recursos Humanos.

“Con ese material, la Comisión de Constitución va a tener que dar una opinión. De acuerdo con eso, tomaremos una decisión”, precisó.

LEA TAMBIÉN: Fernando Rospigliosi insiste en que policías no vayan presos por usar armas en protestas

Asimismo, mencionó que se debe definir si Bermejo será reemplazado por su accesitario.

“También sobre eso hay un debate, hay un artículo constitucional y hay normas legales. Entonces no es sencillo y el Congreso tiene que realizar todos los procedimientos. Así que esa es la situación ahora”, puntualizó.

Estas declaraciones las dio en una conferencia de prensa, en la que también se manifestó en contra de una posible moción de vacancia contra el presidente José Jerí, tras una reunión no registrada con un empresario chino en un chifa en San Borja.

LEA TAMBIÉN: Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I, tras ser condenado por terrorismo

Cabe recordar que el

Según la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional,

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que se encuentra a la espera de una opinión al respecto de la Comisión de Constitución y Reglamento. Foto: GEC / Mario Zapata
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que se encuentra a la espera de una opinión al respecto de la Comisión de Constitución y Reglamento. Foto: GEC / Mario Zapata

TE PUEDE INTERESAR

Fernando Rospigliosi en contra de una posible vacancia contra José Jerí: “Es absurdo”
Comisión de Defensa exige explicaciones al Gobierno por alza en tarifas de agua potable de hasta 12%
Congreso: Comisión de Ética aprueba por unanimidad indagación de oficio contra Kira Alcarraz

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.