El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que aún no se puede declarar la vacancia del congresista Guillermo Bermejo ni cerrar su despacho porque se necesita contar con varios informes legales y la opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento.

El titular del Parlamento precisó que el Congreso tiene procedimientos que deben seguirse para garantizar el debido proceso, los cuales deben respetarse.

“Hay que llevarlos a cabo, si no, son cuestionados porque no se ha llevado adelante el debido proceso. Así que estos procesos tienen que llevarse adelante”, explicó.

Rospigliosi además indicó que se encuentra a la espera de la opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento, debido a que ya se cuenta con los informes del área de Asesoría Legal y de la Oficina de Recursos Humanos.

“Con ese material, la Comisión de Constitución va a tener que dar una opinión. De acuerdo con eso, tomaremos una decisión”, precisó.

Asimismo, mencionó que se debe definir si Bermejo será reemplazado por su accesitario.

“También sobre eso hay un debate, hay un artículo constitucional y hay normas legales. Entonces no es sencillo y el Congreso tiene que realizar todos los procedimientos. Así que esa es la situación ahora”, puntualizó.

Estas declaraciones las dio en una conferencia de prensa, en la que también se manifestó en contra de una posible moción de vacancia contra el presidente José Jerí, tras una reunión no registrada con un empresario chino en un chifa en San Borja.

Cabe recordar que el Poder Judicial (PJ) sentenció a 15 años de prisión al congresista Guillermo Bermejo por el delito de afiliación terrorista.

Según la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional, el legislador también quedó inhabilitado hasta por dos años tras cumplir su condena.