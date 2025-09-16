Dina Boluarte viaja en helicóptero junto a Eduardo Arana, desde Palacio hasta Lurigancho-Chosica, para estar participar en actividad oficial. Foto: Julio Reaño/ GEC.
La , se trasladó este martes en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta el distrito de Lurigancho-Chosica, donde encabezó la inauguración del proyecto “Quebrada Huaycoloro”, iniciativa destinada a prevenir desbordes e inundaciones durante la temporada de lluvias.

La mandataria viajó acompañada del jefe del , en una aeronave que despegó desde las inmediaciones de Palacio poco antes del mediodía.

Durante la ceremonia, Boluarte lamentó que no hubiera vecinos presentes más allá de las autoridades invitadas, señalando que la ciudadanía debía “valorar lo que hace su gobierno”.

Asimismo, criticó a sectores que, según dijo, buscan “malinformar” y alentar movilizaciones contra su gestión.

“Tengo que lamentar que algunas voces pequeñas todavía quieran levantar a la población contra un gobierno que trabaja decididamente con todo esfuerzo para dejar obras”, manifestó.

El hecho se desarrolló mientras integrantes del Ejecutivo enfrentan cuestionamientos. El en los últimos días, en los que se les vincula con supuestas coordinaciones para favorecer a un excliente de Santiváñez, actualmente en prisión.

