Tras ser designado como fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez informó esta tarde que una de sus primeras acciones será realizar un diagnóstico para identificar los principales problemas que atraviesa su institución y, en función a ello, priorizar los principales temas de su agenda de trabajo.

“Sobre todo, tenemos que buscar optimizar la función fiscal que, en estos días, está lamentablemente venida a menos”, indicó a RPP.

Por ejemplo, criticó que pese a que en algunos casos no existan suficientes elementos de convicción como para establecer una sospecha simple que amerite el inicio de una carpeta fiscal, los fiscales lo hacen. “A veces por ese mismo hecho se han abierto 3,4,5, 10 hasta 13 carpetas”, advirtió.

En ese sentido, anunció que se van a fijar algunos parámetros que orienten el inicio de las investigaciones por parte de los fiscales.

“Ese ha sido un problema bien grave y también un poco injusto. En otros casos, también hay supuestos que ameritan abrir una carpeta fiscal y no se ha hecho. Entonces, se tiene que establecer parámetros objetivos que sirvan para todos los casos y que se abra investigación cuando se tenga que abrir y en los casos que no se ha abierto, pueda iniciarse una investigación, para evitar la impunidad”, acotó.

Al ser consultado por los casos en los que ha identificado este problema, Gálvez dijo que no entrará en detalles en este momento porque primero realizará el diagnóstico correspondiente.

“Pero, en general, sí se ha podido constatar en algunos casos que eso se ha producido y sobre eso hay que establecer parámetros", añadió.

¿LOS FISCALES RAFAEL VELA Y JOSÉ DOMINGO PÉREZ SERÁN REMOVIDOS DE SUS CARGOS?

En otro momento, Gálvez señaló que la Junta de Fiscales Supremos acordó que se tiene que trabajar de una manera más armónica para encontrar consensos.

“Tiene que terminar el enfrentamiento, la confrontación. No podemos seguir así, porque eso es lo que está deteriorando a la institución y también nos está deslegitimando ante la sociedad”, apuntó.

En ese sentido, fue consultado por el futuro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes integran el Equipo Especial Lava Jato. Meses atrás, Gálvez adelantó que en el supuesto caso de que ocupara el más alto cargo en el Ministerio Público expulsaría a ambos fiscales.

Al ser consultado por si piensa remover a Vela y Pérez de sus puestos, el nuevo titular de la Fiscalía indicó que se realizará el “análisis” correspondiente.

“Justamente eso parte del análisis y diagnóstico que se tiene que hacer, y ahí se tendrá que tomar la decisión (...) tenemos que verificar objetivamente si esa primera sospecha (Vela y Pérez beneficiaron a Odebrecht) es cierta y en función a eso tomar la decisión que corresponde”, remarcó.

Finalmente, consideró que, en los últimos dos años, desgraciadamente el sistema de justicia, incluido el Ministerio Público, “ha experimentado una especie de politización” de su labor.

