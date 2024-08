El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, indicó que el líder de su partido político, Vladimir Cerrón, tiene derecho a no entregarse a la justicia pese a la sentencia en su contra.

Asimismo, dijo que que la sentencia en contra del líder de Perú Libre aún no habría sido consentida, por lo que Vladimir Cerrón aún tendría posibilidad de revertir la disposición judicial.

“Las personas tienen derecho a resistirse a su detención. No es un agravante que alguien no se entregue, que la familia lo encubra. No es un agravante, menos un delito. Para nosotros, sabiendo de su inocencia, ¿cómo no vamos a escuchar sus palabras?”, dijo en diálogo con Exitosa.

“Acuérdense que la sentencia todavía no está consentida, todavía quedan instancias superiores”, agregó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.