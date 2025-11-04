Un bus de la empresa ETUL4SA, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho – Chorrillos, conocida como la línea E, fue atacada a balazaos, la noche del 3 de noviembre, por unos sujetos a la altura de la cuadra 3 de la avenida Guardia Civil, urbanización La Campiña, en el distrito de Chorrillos.

El atentado se registró a pocas horas del paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre, ante el aumento del sicariato y las extorsiones que golpea al sector, las cuales no se han detenido pese a estar en estado de emergencia.

La Policía Nacional inició las diligencias respectivas para las investigaciones, omfomó RPP.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra la unidad. Uno de los proyectiles impactó en la luna lateral, mientras que otros dos alcanzaron el parabrisas del conductor. Los pasajeros que se encontraban dentro del vehículo vivieron momentos de pánico, aunque no se registraron heridos ni víctimas fatales.

La empresa ETUL4SA emitió un comunicado horas antes de este atentado confirmando que se unen al paro y no prestarán su servicio al público este martes.

De acuerdo con 24 Horas, los administradores de la compañía indicaron que no tenían información sobre el paradero de la unidad ni del chofer. En tanto, personal de Serenazgo y la Policía Nacional realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y ubicar a los responsables.