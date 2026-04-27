Elecciones Perú 2026. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Analissa Corrado, afirmó que para la segunda vuelta electoral contarán con más de 150 observadores que supervisarán el desarrollo de los comicios a realizarse el domingo 7 de junio.

dijo a la Agencia Andina.

En ese sentido, indicó que la metodología para la segunda vuelta de las elecciones será la misma que la desarrollada en la primera elección, donde se reunieron con representantes de los partidos políticos, la administración electoral, la sociedad civil y observadores nacionales en todo el país.

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"Observaremos la campaña electoral en las calles y, gracias a nuestros equipos de monitores, evaluamos la cobertura de la campaña en los medios tradicionales y en las redes sociales“, refirió.

Asimismo, explicó que durante la jornada electoral, estarán presentes en la mayor cantidad posible de locales de votación en todos los departamentos del Perú para observar el proceso de votación.

Además, adelantó que buscarán reunirse con los candidatos que pasen a la segunda vuelta electoral.

"Por supuesto que sí (buscaremos reunirnos). En las semanas previas a la primera vuelta de las elecciones, intentamos reunirnos con todos los candidatos presidenciales, pero lamentablemente, a veces debido a sus agendas apretadas o también a sus distintas prioridades, no pudimos conversar con todos“, dijo.

Sostuvo que en la primera vuelta se lograron reunir con con 14 candidatos presidenciales y con los representantes de 34 de las 37 organizaciones políticas de la contienda.

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