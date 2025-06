La marca nacional, dedicada a la elaboración de piezas de lujo (objetos de decoración, esculturas de luz, entre otros) y joyería, se encargó de la iluminación completa del recinto, a partir de objetos elaborados con cuarzo peruano. Así, la decoración consistió en artículos como candelabros, lámparas de techo, esculturas de luz, entre otras piezas, que se implementaron en el exclusivo restaurante.

“Absolutamente todo el establecimiento está iluminado con nuestra decoración; por ejemplo, hemos fabricado esculturas de luz de cinco a seis metros de largo. En realidad, son cientos de esculturas que creamos para ambientar el local”, señaló Luis Alberto Quispe, uno de los fundadores de la firma.

Candelabros, luminarias, entre otras piezas son fabricadas por Amaminerali. (Foto: La Cuadra del Salvador).

El ejecutivo explicó que el cuarzo demandado para la fabricación de estas piezas tiene como origen yacimientos del sur del Perú, desde donde también se abastecen de otros minerales como pirita, crisocola, ópalo rosado y azul, serpentina, obsidiana, entre otros. A partir de estos insumos, Amaminerali desarrolla los productos en su planta de Surquillo, los cuales se dirigen al mercado local, pero también han llegado a Reino Unido, Estados Unidos, España, Países Árabes, Francia, Canadá.

“Aunque hemos exportado, este fue (La Cuadra del Salvador) nuestro primer proyecto grande fuera del Perú y nuestra carta de presentación para la apuesta de otros rubros como spas, hoteles y demás. Hemos venido trabajando mucho estos años y estamos preparados para la internacionalización”, remarcó Quispe.

La operación de Amaminerali en Perú y oportunidad en Miami

Si bien cerca del 70% de los minerales que utiliza la empresa Amaminerali en su producción proviene de las minas peruanas, existe un 30% que es complementado con recursos de diferentes países, entre los que destacan, Madagascar, Brasil, México, Sudáfrica, Australia, Rusia, entre otros.

“Todos estos minerales los usamos para la elaboración de nuestras tres líneas de negocio que son joyería, artículos del hogar y esculturas de luz”, indicó Raquel Vásquez, también fundadora de la empresa.

Raquel Vásquez y Luis Alberto Quispe, fundadores de Amaminerali. (Foto: Amaminerali).

Actualmente, las ventas se concentran en la tienda de Amaminerali en San Isidro, donde los clientes son compradores locales que aprecian el arte en estas piezas y joyería, pero también algunos turistas con más conocimiento del rubro.

“El ticket es variado, sujeto a la forma, tipo de mineral, trabajo de la pieza; sin embargo, tenemos propuestas desde US$ 30 hasta US$ 10,000”, precisó la vocera.

De momento, el proyecto de la firma no contempla una expansión en Lima; no obstante, no descartan ubicaciones fuera del país, específicamente, en Miami. “Creemos que en Estados Unidos el diseño y el arte está más desarrollado. Venimos conversando, pero aún no concretamos nada”, finalizó.

La tienda de Amaminerali se encuentra ubicada en San Isidro. (Foto: Amaminerali).

DATOS SOBRE AMAMINERALI

Quispe estimó que este año terminarían con un crecimiento en ventas de 20% por encima del 2024.

El 55% de los ingresos de Amaminerali surgen de su línea de artículos del hogar, mientras que joyería y esculturas de luz representan el 35% y 10%, respectivamente.