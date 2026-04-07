La cadena chilena de decoración del hogar Casaideas continúa su consolidación en Perú, mercado que se ha convertido en su segundo más relevante en la región. La empresa cuenta con 28 tiendas en el país, tras iniciar su operación en 2012, y proyecta mantener un crecimiento sostenido basado en eficiencia operativa y conocimiento del cliente.

La operación peruana se convirtió en el primer laboratorio de expansión internacional para Casaideas. “En Perú había un mercado informal fuerte y el canal tradicional tenía mucho peso. Posicionar la marca como cercana, de precios justos y diseño propio requirió mucho trabajo en comunicación, capacitación y experiencia en tienda”, comentó a Forbes Chile Alfonso Vidal, CEO de Casaideas.

Perú representa actualmente entre 22% y 23% de los ingresos de la compañía, detrás de Chile, que concentra el 65%. Además, fue el primer paso en la expansión regional de la firma.

La facturación (a nivel regional) de Casaideas de 2024 alcanzó los US$ 202,6 millones, con un EBITDA de US$34,4 millones, mientras que los resultados de 2025 se conocerán en mayo y se espera un incremento aproximado del 5%, debido a ajustes logísticos realizados durante el año.

Casaideas cerró 2025 con 104 tiendas en la región, incluyendo Perú, donde se inauguró la tienda número 100 en diciembre durante la temporada navideña. Según el ejecutivo, el hito no representó una consolidación en sí, sino un paso más dentro de la estrategia de expansión regional.

“El espíritu del equipo no era quién tenía la tienda número 100. Era pasar las 100. La tienda estaba lista, era Navidad, había que abrir, atender a los clientes y vender. Si era la 100, se celebraba; pero después venían la 101, la 102, la 103 y la 104… Cerramos el año con 104 tiendas. Fue emocionante, pero lo importante era el proceso”, declaró.

Expansión regional: Casaideas planea franquicias y crecimiento estratégico

Para Casaideas, México podría convertirse en su principal mercado a largo plazo, por lo que su estrategia contempla alcanzar al menos 50 tiendas en el mediano plazo, aunque el ritmo de expansión dependerá del desempeño de cada nueva apertura. “No queremos crecer por crecer. Cada tienda tiene que demostrar que funciona antes de seguir avanzando”, dijo.

Vidal subraya que el enfoque de Casaideas no es acelerar la apertura de tiendas, sino sostener un modelo disciplinado que permita crecer de manera rentable. “No hay segundas veces cuando entras mal a un país”, advirtió, en referencia a la importancia de consolidar operaciones antes de expandirse.

Como parte de su estrategia regional para este año, la compañía evalúa replicar el modelo de franquicias en mercados de menor escala, como Paraguay, Uruguay y países de Centroamérica. Bolivia opera bajo este esquema desde 2010. “Expandir vía franquicia minimiza el riesgo y aumenta la velocidad. Pero para que funcione tiene que estar muy bien estructurado. Tiene que quedar claro qué entrega la marca y qué exigimos al socio”, señaló Vidal.

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