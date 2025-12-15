La traducción en tiempo real para los AirPods ya está disponible en la Unión Europea con el sistema operativo iOS 26.2, una función que, según Apple, hace que comunicarse cara a cara “sea más sencillo” aunque los usuarios no hablen el mismo idioma.

Esta se puede utilizar en inglés, francés, alemán, portugués, español, italiano, chino (simplificado y mandarín tradicional), japonés y coreano, ha informado este lunes la compañía.

Así, los auriculares AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 o AirPods 4 con cancelación activa de ruido y enlazados con un iPhone con Apple Intelligence -la inteligencia artificial de Apple- y el software actualizado a iOS 26.2 pueden usar la aplicación ‘Traducir’ para conseguir traducciones en vivo en estos idiomas.

Según la tecnológica, si ambas personas utilizan unos AirPods con la función activada en el iPhone, “traducción en tiempo real ofrece una experiencia impecable”.

La cancelación activa de ruido baja el volumen de la voz del otro usuario para que sea más fácil seguir la traducción sin dejar de hablar de manera totalmente natural.

En conversaciones en las que un interlocutor no tiene AirPods, los usuarios pueden mostrar en su iPhone una transcripción de su conversación en tiempo real en el idioma de la otra persona.

“Esta útil prestación potenciada por el audio computacional avanzado y Apple Intelligence ayuda a las personas a comunicarse de forma sencilla y sin usar las manos, ya sea en un viaje a otro país, colaborando en el trabajo o en clase, o simplemente conversando con sus seres queridos”, describe la compañía, que asegura que también se protege la privacidad del usuario al ejecutarse en el dispositivo.

El pasado 5 de noviembre, Apple explicó que esta función ha sufrido retrasos en su disponibilidad para los usuarios de la Unión Europea a causa de los trabajos de ingeniería adicionales necesarios para cumplir con el Reglamento de Mercados Digitales.