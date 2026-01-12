El algoritmo representa una de las herramientas más poderosas de X y otras las redes sociales. (Foto de EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)
dijo que pasará a código abierto el nuevo algoritmo de esta red social en una semana.

“Haremos el nuevo algoritmo de X, incluyendo todo el código usado para determinar qué publicaciones orgánicas y publicitarias se recomiendan a los usuarios, de código abierto en 7 días”, escribió Musk en la red.

“Esto se repetirá cada 4 semanas, con notas amplias de los desarrolladores, para ayudarles a entender qué ha cambiado”, agregó.

, la apertura del código de su algoritmo de recomendaciones permitirá a cualquiera inspeccionar cómo funciona ese sistema.

“Haremos el nuevo algoritmo de X, incluyendo todo el código usado para determinar qué publicaciones orgánicas y publicitarias se recomiendan a los usuarios, de código abierto en 7 días”, escribió Musk en la red. (Foto de EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
“Haremos el nuevo algoritmo de X, incluyendo todo el código usado para determinar qué publicaciones orgánicas y publicitarias se recomiendan a los usuarios, de código abierto en 7 días”, escribió Musk en la red. (Foto de EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

Polémica por el uso indebido de la IA

El algoritmo representa una de las herramientas más poderosas de X y otras las redes sociales, pues determina cuál será el ‘feed’ o flujo de información que aparece en la cuenta de cada usuario.

En 2023, tras comprar esta plataforma antes llamada Twitter, Musk hizo público parte del algoritmo, aunque con excepciones, como las recomendaciones publicitarias, y no hizo actualizaciones sobre el tema.

La Comisión Europea y Francia han abierto investigaciones relacionadas con el algoritmo de recomendaciones de X: la primera por su cumplimiento de las regulaciones digitales y la segunda por posible manipulación.

Recientemente, X ha estado sometida a escrutinio en EE.UU. después de que Grok accediera a peticiones de los usuarios para alterar imágenes de otras personas y desnudarlas sin consentimiento.

