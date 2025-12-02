Construir su otra ciudad corporativa unos 350 millas al norte, en el condado de Bastrop, ha sido más fácil. Ahí, el gobierno local ha seguido, en su mayoría, la visión del multimillonario hasta ahora. El complejo de más de 10 millas cuadradas conocido como Snailbrook alberga su empresa de perforación de túneles, The Boring Company, X y una planta de fabricación de SpaceX, junto con una serie de servicios para empleados.

Snailbrook sumará pronto más elementos propios de una ciudad corporativa. Un nuevo desarrollo incluirá más de 20 viviendas para empleados, un centro científico, un gimnasio y otras instalaciones, según correspondencia entre ejecutivos de Musk y autoridades locales obtenida por Bloomberg mediante una solicitud de registros públicos.

Mientras Musk encarga a Boring la expansión de la ciudad, también pone a prueba hasta qué punto la zona está dispuesta a aceptar sus ambiciones. Hasta ahora, Bastrop ha tenido poco papeleo que gestionar y ha tolerado infracciones.

Pero Starbase demuestra que Musk tiene un plan B si lo necesita.

Boring y la ciudad de Bastrop no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los nuevos planes de construcción.

Exenciones tributarias

Musk ha adoptado un enfoque combativo desde su llegada a Bastrop en 2021. Boring, la empresa que fundó para revolucionar las ciudades con túneles futuristas, ha construido infraestructura y proyectos de prueba sin los permisos requeridos. Debido a varias infracciones relacionadas con aguas residuales, Boring ha sido multada con alrededor de US$ 9,000.

Más recientemente, la compañía se ha concentrado en reducir sus facturas de impuestos, según personas familiarizadas con el tema que no están autorizadas a hablar públicamente. Los documentos muestran que los ejecutivos han regateado con las autoridades por multas por pagos atrasados y han buscado exenciones de impuestos a la propiedad sobre casas de la empresa.

Además de las oficinas corporativas de Musk, Snailbrook cuenta con una bodega, un pub, un salón y un parque infantil en una zona por lo demás rural.

Boring argumentó que, dado que opera su propio preescolar dentro del campus, no debería tener que pagar impuestos escolares. El Distrito de Tasación Central de Bastrop no estuvo de acuerdo y no respondió a una solicitud de comentarios.

Para suavizar la relación, la empresa propuso donar terrenos no desarrollados y fondos para construir canchas de fútbol comunitarias, según la correspondencia. Eso podría ayudar a Boring a reducir algunos impuestos al considerarse una deducción caritativa. No está claro si la propuesta prosperó, ya que exigía que grupos locales cubrieran parte de los costos, estimados en US$ 300,000.

Boring tuvo más suerte impulsando cambios en las leyes estatales de alcohol, que obligan a su bar interno, Prufrock Pub, a recolectar firmas de votantes para solicitar una licencia privada para vender bebidas mezcladas.

“¡Buenas noticias!”, escribió en junio Adena Lewis, jefa de desarrollo económico de la Cámara de Comercio de Bastrop, al director financiero de Boring en una carta vista por Bloomberg. Explicó que su organización había logrado que la Legislatura de Texas aprobara un proyecto de ley específicamente para dar a Bastrop más control sobre sus permisos de licor. “Podremos eliminar la necesidad de su licencia de club privado [en 2026]… ¡la ayuda está en camino!”, escribió.

Lewis dijo en un correo electrónico que la Cámara no tomó ninguna acción “especial” específicamente para Boring y que trabajaba en una solución legislativa en nombre de “muchos” solicitantes.

¿Demasiado rápido?

Construir Snailbrook sobre tierras agrícolas resultó menos disruptivo para la comunidad que la transformación de Boca Chica con Starbase. Pero no ha estado exenta de controversias.

Algunas personas celebran los servicios que Musk ha traído, como una tienda estilo bodega, un pub, una peluquería y un parque infantil en un área que de otro modo sería rural. Esas adiciones “definitivamente han ayudado a generar buena voluntad”, afirmó Judah Ross, corredor inmobiliario de Bastrop Real Estate Group. Boring también tiene planes para crear un centro STEM público y el Hyperloop Health Club con muros de escalada, según personas familiarizadas con los planes y la correspondencia con el condado.

Otros temen que Snailbrook esté impulsando demasiado crecimiento, demasiado rápido. Skip Connett, residente de Bastrop y cofundador de Friends of the Land, una organización de voluntarios para preservar el medioambiente, apunta a la proliferación de algas en el cercano río Colorado. Ese fenómeno se debe al aumento de aguas residuales causado por la llegada de industrias y nuevos residentes, y preocupa que no haya planes para proteger la zona.

The Boring Company en Bastrop, Texas, el viernes 27 de junio de 2025. Jordan Vonderhaar para Bloomberg

En 2023, Boring y SpaceX pidieron permiso para descargar más de 100,000 galones diarios de aguas residuales tratadas en el río. Luego de la oposición de residentes, legisladores y ambientalistas, las empresas acordaron tratarlas en una planta municipal.

“Deberían ser buenos ciudadanos corporativos, mejores de lo que han sido”, dijo Connett, y añadió que deberían priorizar la preservación del suelo y la accesibilidad para los vecinos.

Una de las obras que Boring está dispuesta a ofrecer a Bastrop es, cómo no: túneles. La empresa ha propuesto una red de túneles peatonales, incluido uno de 2,000 pies que conectaría el centro de la ciudad con el río Colorado.

Boring ha presupuestado alrededor de US$ 7.5 millones para el proyecto, y el condado busca actualmente obtener fondos mediante subvenciones, señaló Vivianna Nicole Andres, asistente del administrador municipal de Bastrop. Indicó que la cercana ciudad de Smithville obtuvo recientemente una subvención para un puente peatonal que costó alrededor de US$ 15 millones, lo que convierte al túnel de Boring en una solución más rápida y económica.

No todos están convencidos de los posibles beneficios.

“La gente realmente no usa esas rutas a pie”, dijo el residente de larga data Herb Smith, y añadió que Bastrop tiene primero otras mejoras de infraestructura más importantes que atender.

“Que alguien pueda hacer túneles ahora no significa que deba hacerlos”.