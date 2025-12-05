El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. (Foto: AFP)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. (Foto: AFP)
Agencia EFE

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio

La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 130 millones de euros a la red social de Elon Musk por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria.

«Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en Internet», agregó.

Las infracciones de X, explicó la CE en un comunicado, incluyen el «diseño engañoso» de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

La empresa estadounidense dispone ahora de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas específicas que tiene previsto adoptar para poner fin al incumplimiento de la DSA ( Digital Services Act, en inglés) en relación con el uso engañoso de las marcas de verificación azules.

La Administración de Donald Trump suele acusar a la UE de «censurar» con sus políticas de regulación de las redes sociales y del discurso de odio.

En el informe que marca las directrices de la política exterior del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca advierte que la supuesta censura y las políticas migratorias de los países comunitarios supondrán el fin de la civilización europea.

