Dos servicios de inteligencia de naciones pertenecientes ala OTAN indicaron que, tras realizar hallazgos, presumen que Rusia estaría desarrollando una nueva arma anti satélites para atacar la constelación Starlink de Elon Musk con nubes destructivas de metralla en órbita, buscando limitar la ventaja espacial occidental que apoya a Ucrania.

Los hallazgos de inteligencia indicarían que dicha arma, llamada “efecto zona”, inundaría las órbitas de Starlink con miles de perdigones de alta densidad, capaces de inutilizar muchos satélites a la vez y poniendo también en riesgo otros sistemas en órbita.

Sin embargo, diversos analistas dijeron que dudan que tal arma pueda funcionar sin causar un caos incontrolable en el espacio para empresas y países, incluidos Rusia y su aliada China, que dependen de satélites en órbita para comunicaciones, defensa y otras necesidades vitales.

“No me lo creo. En serio, no. (…) Me sorprendería mucho, francamente, si hicieran algo así”, dijo Victoria Samson, especialista en seguridad espacial de la Fundación Secure World, quien lidera el estudio anual de sistemas antisatélite de la organización no gubernamental con sede en Colorado.

Por otro lado, el comandante de la División Espacial del ejército canadiense, el general de brigada Christopher Horner, dijo que no se puede descartar un proyecto ruso de esa clase.

“No puedo decir que me hayan informado sobre ese tipo de sistema. Pero no es implausible. (…) Si los informes sobre el sistema de armas nucleares son precisos y están dispuestos a desarrollarlo y a llegar a ese extremo, no me sorprendería que algo justo por debajo de eso, pero igualmente dañino, esté dentro de su ámbito de desarrollo”, indicó.

Los hallazgos de inteligencia fueron mostrados con la condición de que los servicios involucrados no fueran identificados, por lo que no se pudo verificar de manera independiente las conclusiones de los hallazgos.

¿Hubo respuesta rusa?

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hasta el cierre de esta nota, no respondió a los mensajes donde se le solicitó declaraciones sobre estas acusaciones.

Cabe recordar que Rusia ha pedido anteriormente esfuerzos de las Naciones Unidas para detener el despliegue orbital de armas y el presidente, Vladímir Putin, ha dicho que Moscú no tiene intención de desplegar armas nucleares espaciales.

Por otro lado, la Fuerza Espacial de Estados Unidos no respondió a preguntas enviadas por correo electrónico.

Además, el Comando Espacial del ejército francés dijo en un comunicado que no podía comentar sobre los hallazgos, pero indicaron que “Rusia ha estado, en los últimos años, multiplicando acciones irresponsables, peligrosas e incluso hostiles en el espacio”.

