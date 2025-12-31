Starlink. Foto: Freepik
Starlink. Foto: Freepik
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para atacar la constelación Starlink de Elon Musk con nubes destructivas de metralla en órbita, buscando limitar la ventaja espacial occidental que apoya a Ucrania.

Los hallazgos de inteligencia indicarían que dicha arma, llamada “efecto zona”, inundaría las órbitas de Starlink con miles de perdigones de alta densidad, capaces de inutilizar muchos satélites a la vez y poniendo también en riesgo otros sistemas en órbita.

Sin embargo, , incluidos Rusia y su aliada China, que dependen de satélites en órbita para comunicaciones, defensa y otras necesidades vitales.

LEA TAMBIÉN: UE aprueba fusión entre operadores de satélites Intelsat y SES: por qué le debe preocupar a Musk

“No me lo creo. En serio, no. (…) Me sorprendería mucho, francamente, si hicieran algo así”, dijo Victoria Samson, especialista en seguridad espacial de la Fundación Secure World, quien lidera el estudio anual de sistemas antisatélite de la organización no gubernamental con sede en Colorado.

Por otro lado, el comandante de la División Espacial del ejército canadiense, el general de brigada Christopher Horner, dijo que no se puede descartar un proyecto ruso de esa clase.

LEA TAMBIÉN: SpaceX y el Pentágono se unen para impedir que Rusia use Starlink

“No puedo decir que me hayan informado sobre ese tipo de sistema. Pero no es implausible. (…) Si los informes sobre el sistema de armas nucleares son precisos y están dispuestos a desarrollarlo y a llegar a ese extremo, no me sorprendería que algo justo por debajo de eso, pero igualmente dañino, esté dentro de su ámbito de desarrollo”, indicó.

, por lo que no se pudo verificar de manera independiente las conclusiones de los hallazgos.

LEA TAMBIÉN: Starlink llegará a Bolivia como parte de una nueva relación con Estados Unidos

¿Hubo respuesta rusa?

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hasta el cierre de esta nota, no respondió a los mensajes donde se le solicitó declaraciones sobre estas acusaciones.

Cabe recordar que ha dicho que Moscú no tiene intención de desplegar armas nucleares espaciales.

LEA TAMBIÉN: Alianza entre T-Mobile y Starlink busca cerrar brechas de conectividad en EE.UU.

Por otro lado, la Fuerza Espacial de Estados Unidos no respondió a preguntas enviadas por correo electrónico.

Además, , pero indicaron que “Rusia ha estado, en los últimos años, multiplicando acciones irresponsables, peligrosas e incluso hostiles en el espacio”.

Elaborado con información de AP.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hasta el cierre de esta nota, no respondió a los mensajes donde se le solicitó declaraciones sobre estas acusaciones. Photographer: Mario Tama/Getty Images
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hasta el cierre de esta nota, no respondió a los mensajes donde se le solicitó declaraciones sobre estas acusaciones. Photographer: Mario Tama/Getty Images

TE PUEDE INTERESAR

Ucrania niega ataque a una residencia de Putin y Rusia promete endurecer su postura
Rusia acusa a Ucrania de ataque a residencia de Putin y advierte en revisar acuerdos
Rusia acusa a Ucrania de ataque a residencia de Putin y advierte revisión de acuerdos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.