La digitalización viene cambiando el acceso al mercado de valores en el Perú. Hoy, invertir en bolsa ya no requiere extensos trámites ni gestiones presenciales, sino apenas unos toques desde un celular. Así lo explicó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, durante el tercer capítulo del podcast Conectando Valor, donde se abordó cómo las aplicaciones están facilitando la incorporación de nuevos inversionistas.

El crecimiento de este tipo de plataformas es acelerado. Un ejemplo es Trii, que solo en su primer año superó las 13,000 transacciones y actualmente suma más de 9,000 usuarios activos en el país. Estas cifras reflejan un mayor interés por parte de personas que buscan rentabilizar sus ingresos y participar activamente del mercado de capitales mediante herramientas digitales.

Uno de los principales retos para quienes recién empiezan a invertir es acceder a información confiable. En ese sentido, Arispe destacó que las plataformas actuales no solo permiten operar, sino también acceder a análisis, reportes y datos que ayudan a tomar decisiones más informadas.

Finalmente, el ejecutivo remarcó la importancia de la diversificación y de una visión de largo plazo. Incluso con montos pequeños, los inversionistas pueden construir portafolios más equilibrados y reducir riesgos. Además, recomendó no caer en la tentación de operar de forma compulsiva, sino revisar las inversiones de manera periódica y con objetivos claros.