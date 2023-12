La tarifa base obligatoria para repartidores de al menos US$ 17.96 la hora, que entró en vigor el 4 de diciembre, resultó en mayores ganancias generales en la primera semana, según los recibos de conductores enviados a Bloomberg y publicados en redes sociales.

Pero para compensar los costos adicionales, Uber Technologies Inc., DoorDash Inc. y Grubhub, propiedad de Just Eat Takeaway.com NV, han realizado cambios en sus aplicaciones que, según los trabajadores, reducirán sus horas y podrían limitar el potencial de ingresos a largo plazo.

Uno de los cambios más controvertidos tiene que ver con las propinas. Como resultado de la nueva ley, Uber y DoorDash dijeron que tendrán que trasladar los mayores costos a los consumidores en forma de tarifas adicionales.

Como resultado, ambas compañías movieron el mensaje de propina en la aplicación para que apareciera después de que los clientes ya hayan realizado sus pedidos, lo que podría significar menos propinas para los conductores. DoorDash dijo que la medida es necesaria “para garantizar que nuestra plataforma siga siendo asequible para todos los neoyorquinos”.

Los salarios más altos también significan que las empresas no podrán contratar tantos trabajadores, dijeron, lo que requiere exprimir más entregas a menos conductores. Al mover la opción de propina se disuadirá a los conductores de “seleccionar” las entregas en función del tamaño de la propina. En lugar de perseguir pedidos con las propinas más altas, los conductores estarán obligados a aceptar cualquier pedido que surja, o correr el riesgo de tener un acceso limitado a la plataforma.

Las propinas, que solían representar hasta la mitad de los ingresos semanales totales de los conductores, ahora representan sólo entre el 5% y el 15%, según los recibos de sueldo de algunos conductores bajo el nuevo modelo. Los conductores informaron haber recibido más pedidos que no incluían propinas, incluso cuando sus ganancias generales aumentaron.

Uber agregó una tarifa de US$ 2 a todos los pedidos de entrega e informa a los clientes que “las propinas siguen siendo opcionales”. DoorDash planea aumentar las tarifas en los próximos meses.

El nuevo salario es mucho mejor que antes, pero aún no es un salario ideal para Nueva York, por lo que incluso unas propinas modestas ayudarían, dijo un conductor que ha estado haciendo entregas de Uber Eats a tiempo completo durante unos cinco años y solicitó el anonimato por temor a represalias por parte de la empresa.

Antes de la regla del salario mínimo, los trabajadores de aplicaciones de entrega se llevaban a casa US$ 11.12 por hora con propinas, o US$ 4.03 por hora sin propinas, según un informe de 2022 de la ciudad para informar el cálculo del nuevo nivel salarial. Eso está muy por debajo del salario mínimo estándar de US$ 15 de la ciudad.

Nueva York y otras grandes ciudades han tomado medidas en los últimos años para tratar de regular y proteger mejor a los trabajadores en la volátil economía de la economía colaborativa, conocida como “gig”, donde los ingresos, determinados en gran medida por los algoritmos de las empresas de aplicaciones, pueden ser irregulares.

El mes pasado, Uber y Lyft Inc., acordaron pagar a los conductores de Nueva York US$ 328 millones en salarios atrasados e instituir una serie de reformas laborales, incluida la oferta de licencia por enfermedad remunerada y la mejora de los avisos de contratación e ingresos. La Unión Europea respaldó recientemente un acuerdo para potencialmente reclasificar a millones de conductores como empleados, lo que les otorgaría beneficios como licencia pagada, prestaciones por desempleo y un salario mínimo.

Pero las regulaciones a menudo tienen un costo para los trabajadores, ya que las empresas buscan compensación para proteger sus ganancias. De las tres principales empresas de Nueva York, sólo Uber, que también ofrece viajes compartidos, es consistentemente rentable.

Es más, se prevé que el salario mínimo aumente a casi US$ 20 la hora para abril de 2025, ya que la ciudad espera que las empresas puedan absorber el salario al tener una fuerza laboral más pequeña y más eficiente. Nueva York tiene alrededor de 60.000 repartidores, dijo la ciudad en septiembre.

“Las políticas tienen consecuencias y estos cambios son un resultado directo del estándar de ingresos extremo impuesto en la ciudad de Nueva York”, dijo el portavoz de DoorDash, Eli Scheinholtz. “La propia ciudad reconoció que las plataformas podrían realizar cambios en nuestra estructura de propinas para ayudar a cubrir el aumento significativo de los costos, que es exactamente lo que estamos haciendo y, por lo tanto, no debería sorprendernos”.

Un estudio de 2002 a cargo de el National Equity Atlas sobre la Proposición 22 de California, que también prometió establecer un salario mínimo para los conductores, encontró que la ley no sólo obligaba a los conductores a trabajar más horas para obtener ingresos equivalentes, sino que también disminuía el control de los conductores sobre su trabajo. Esto se debió en parte a que las empresas rescindieron características como la capacidad de filtrar viajes mal pagados, socavando las promesas de que los conductores pueden “ser sus propios jefes”.

Uber y DoorDash lucharon contra el mandato salarial de Nueva York en la corte, alegando que la ciudad no entendía cómo funciona la industria de entregas a domicilio y advirtió que los resultados limitarían el servicio y aumentarían los precios para los clientes y restaurantes, al tiempo que les permitirían emplear menos conductores. Uber introducirá en enero un sistema de programación por orden de llegada para controlar la cantidad de conductores en la plataforma en cualquier momento.

“El objetivo de la regla de la ciudad es tener una fuerza laboral de tiempo completo significativamente más pequeña, significativamente mejor pagada y más productiva, que dependa menos de las propinas y más del pago directo”, dijo el portavoz de Uber, Josh Gold, en una publicación en las redes sociales.

El salario base de US$ 17.96 por hora incluye algo de tiempo de espera entre pedidos, pero ¿cuánto tiempo de inactividad, que puede ser casi 40% de un turno de entrega, no está claro?. La ley también permite una tarifa alternativa de US$ 29.93 por hora solo por el tiempo que el conductor esté en un viaje para completar una entrega, sin compensar el tiempo de inactividad.

Las empresas pueden elegir qué tarifa pagar a los conductores. Uber tomará esa decisión semanalmente. En la semana que finalizó el 11 de diciembre, utilizó la tasa de US$ 29.93 dólares, al igual que DoorDash. Grubhub se negó a revelar detalles sobre cómo pretende cumplir con la regla.

“Dado que la regla de pago requiere que paguemos por el tiempo de inactividad, los cambios están diseñados para reducir el tiempo de inactividad”, dijo Gold de Uber.

“Es por eso que los repartidores todavía dependen de las propinas para complementar su salario, para asegurarse de que realmente puedan ganar un salario digno”, dijo Ligia Guallpa, directora ejecutiva del grupo de defensa Workers Justice Project.

El sistema de programación planificado por Uber el próximo año significará que los conductores deberán inscribirse por adelantado en franjas horarias cada hora. DoorDash y Grubhub ya cuentan con sistemas similares que limitarán cuándo los conductores pueden recibir pedidos en lugar de elegir espontáneamente los horarios que les resulten más convenientes.

Se dará acceso prioritario a las franjas horarias de reserva a aquellos que hayan completado el mayor número de viajes en el último mes y mantengan una alta tasa de aceptación de pedidos, dijo Uber en un blog.

Algunos conductores ven los cambios, como la propina, como una forma de represalia por parte de las empresas, dijo Josh Wood, un conductor de Uber Eats que también es organizador de Los Deliveristas Unidos, el grupo de trabajadores que impulsó la regla del salario mínimo. “Atenúa el efecto de este salario mínimo por el que luchamos tan duro, ya que se calcula basándose en el supuesto de que las propinas no cambian”.

Mientras que el alcalde Eric Adams elogió la victoria en materia de salarios como una “herramienta poderosa para responsabilizar a las aplicaciones”, documentos de política de la misma ciudad señalan que las plataformas destacadas podrían realizar cambios para “desalentar o eliminar las propinas” para adaptarse al salario base más alto.

“Sabemos que regular una industria que paga en pedidos fragmentados es un territorio inexplorado”, dijo Wood. “Hasta ahora parecen buenas noticias, pero de ninguna manera es una victoria total. Tenemos mucho por luchar y organizarnos”.