En Estados Unidos, la propina no es solo una muestra de amabilidad: es parte de las normas informales de convivencia y, muchas veces, un complemento clave del sueldo de quienes trabajan en atención al público. Entender a quién corresponde dejarle dinero extra y qué monto es adecuado según el servicio —ya sea un mesero, un repartidor, un estilista, un chofer o el personal de hotel— te ayuda a evitar momentos incómodos y a compensar de manera justa a los trabajadores. En esta nota te presentamos una guía con los rangos de propina sugeridos según la profesión y el tipo de servicio que recibas.

¿CUÁNTO DE PROPINA DEBO DAR Y A QUIÉNES EN EE.UU.?

En Estados Unidos se espera dejar propina en casi todos los servicios de atención al público, y la referencia general se mueve entre el 15% y el 20% del valor del servicio. La clave es fijarse en el tipo de trabajo: si el ingreso base es bajo y depende mucho del tip (como meseros o repartidores), el porcentaje recomendado suele ser más alto.

De acuerdo con Bankrate.com, se recomienda dejar como mínimo alrededor del 18% del total de la cuenta antes de impuestos. Si el servicio del mesero fue bueno, el porcentaje sugerido sube a entre 20% y 25%.

¿15%, 18% o 25%? En esta nota te explicamos cómo calcular la propina correcta en EE.UU. (Foto: Freepik)

Regla rápida para la mayoría de los casos

Restaurantes con servicio a la mesa y bares: entre el 15% y el 20% del total de la cuenta por un servicio normal. Si fue excepcional, hasta 25%.

entre el 15% y el 20% del total de la cuenta por un servicio normal. Si fue excepcional, hasta 25%. Cafeterías o cuando solo pides una bebida: no siempre es obligatorio. Se recomienda dejar entre 1 y 2 dólares si te atendieron en barra.

no siempre es obligatorio. Se recomienda dejar entre 1 y 2 dólares si te atendieron en barra. Repartidores (delivery): entre el 10% y el 15% del pedido, con un mínimo de 3 a 5 dólares en pedidos pequeños.

entre el 10% y el 15% del pedido, con un mínimo de 3 a 5 dólares en pedidos pequeños. Taxis y apps de transporte: entre el 10% y el 15% del precio del viaje. En trayectos muy cortos, al menos 1 o 2 dólares.

Otros servicios habituales para dejar propina

En los hoteles de Estados Unidos, se deja propina a los siguientes trabajadores, según USA Today:

Botones: 1 o 2 dólares por maleta.

1 o 2 dólares por maleta. Servicio de limpieza: entre 2 y 5 dólares por noche, dejados en la habitación con una nota.

entre 2 y 5 dólares por noche, dejados en la habitación con una nota. Peluquerías, barberías y salones de belleza: entre el 15% y el 25% del costo del servicio, según qué tanto te gustó el resultado.

entre el 15% y el 25% del costo del servicio, según qué tanto te gustó el resultado. Servicios varios (spa, masajes, guías turísticos, aparcacoches/valet): en general, entre el 10% y el 20% del costo del servicio. En valet, de 2 a 5 dólares al momento de recoger el auto.

Hay un porcentaje recomendado para dejar propina según el tipo de servicio (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO DEBO DEJAR DE PROPINA?

Para ello debes pensar si la persona vive en gran parte de las propinas (restaurantes, bares, delivery, salones). En ese caso, lo normal es moverse entre 15% y 20% aunque el servicio sea “correcto, sin más”.

Si el servicio fue muy malo, la mayoría de guías sugiere no bajar de un 10%, salvo que haya sido realmente inaceptable; también puedes hablar con el encargado.

Si tienes dudas, usa esta regla sencilla: calcula un promedio del 20% y ajusta un poco hacia arriba o abajo según la calidad del servicio.

El sitio web bankrate.com hace algunas otras precisiones sobre las propinas que no debes pasara por alto: