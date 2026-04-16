La tarea esencial de una niñera es cuidar la seguridad y el bienestar físico y emocional de los niños, brindándoles un entorno hogareño protegido y enriquecedor. Además, suele encargarse de darles de comer, apoyarlos en su aseo, vigilar sus juegos y actividades, ayudarlos con los deberes escolares y realizar algunas tareas ligeras relacionadas con ellos. Por esta razón, muchas familias en Estados Unidos recurren a alguien que asuma estas responsabilidades mientras los padres están trabajando. En las siguientes líneas te contamos cuánto puede ganar por hora una niñera en Nueva York.

Algunas niñeras alcanzan remuneraciones superiores cuando trabajan en barrios de alto poder adquisitivo o se especializan en recién nacidos (Foto: Freepik)

ESTO GANA UNA NIÑERA EN ESTADOS UNIDOS

Antes de centrarnos en Nueva York, te damos a conocer cuánto gana una niñera en Estados Unidos. Según ZipRecruiter, la plataforma de empleo en EE.UU., el salario promedio a tiempo completo para esta persona es, al 15 de abril de 2026:

Salario mínimo por hora: US$23.57

US$23.57 Salario semanal: US$942

US$942 Salario mensual: US$4,085

US$4,085 Salario anual: US$49,027

El salario promedio por hora de una niñera en Estados Unidos (Foto: ZipRecruiter)

“Si bien ZipRecruiter registra salarios anuales de hasta US$75,500 y tan bajos como US$24,000, la mayoría de los salarios de niñeras de tiempo completo actualmente oscilan entre US$37,500 (percentil 25) y US$56,000 (percentil 75), con las mejor pagadas (percentil 90) ganando US$67,500 al año en todo Estados Unidos”, precisa en su sitio web.

Asimismo, señala que el rango salarial promedio para una niñera de tiempo completo varía considerablemente (hasta en US$18,500), lo que sugiere que puede haber muchas oportunidades de ascenso y aumento salarial según el nivel de habilidad, la ubicación y los años de experiencia.

¿CUÁL ES EL SALARIO PROMEDIO DE UNA NIÑERA EN NUEVA YORK?

De acuerdo con el portal de empleo Indeed, que publica ofertas de trabajo, el salario mínimo promedio por hora de una niñera, al 15 de abril de 2026, es de US$33.33.

El portal muestra remuneraciones que van desde 24.59 dólares por hora en el extremo más bajo hasta 45.16 dólares en los casos mejor pagados. Estas tarifas horarias dependen del perfil de la niñera y las condiciones del empleo.

El salario promedio por hora de una niñera en Nueva York (Foto: Indeed)

¿Y Si se trata de un recién nacido?

“A fecha de 15 de abril de 2026, el salario medio anual de una niñera especializada en recién nacidos en la ciudad de Nueva York es de US$53,522. Por si necesitas una calculadora de salario sencilla, eso equivale aproximadamente a 25.73 dólares por hora. Esto es el equivalente a US$1,029 por semana o US$4,460 por mes”, se lee en el sitio web de ZipRecruiter.

¿Y una niñera externa?

El mismo portal indica que al 15 de abril de 2026, el salario medio por hora para una niñera externa en Nueva York es 31,55 dólares. Esto equivale a US$1,262 por semana, US$5,469 por mes y US$65,631 al año.

Las niñeras que cuidan recién nacidos o trabajan como externas a tiempo completo pueden superar los US$50,000 anuales en Nueva York (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES QUE MEJOR PAGAN A LAS NIÑERAS EXTERNAS EN NUEVA YORK?

Manhattan encabeza la lista de las diez ciudades que mejor pagan a una niñera externa en Nueva York. Le siguen la ciudad de Nueva York y Tribeca.