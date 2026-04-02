El alto costo de vida en Estados Unidos obliga a millones de familias a estirar al máximo cada dólar para cubrir los gastos del hogar, una realidad que se siente en numerosos estados. Aunque el panorama económico sigue siendo desafiante, en California hay un leve respiro a la vista: varias ciudades y condados han anunciado incrementos en el salario mínimo que podrían aliviar parte de esa presión. ¿En qué momento entrarán en vigor estos aumentos y qué zonas se verán beneficiadas? Aquí te lo contamos.
¿CUÁLES SON LAS CIUDADES Y LOS CONDADOS DE CALIFORNIA QUE SUBIRÁN PRONTO EL SALARIO MÍNIMO?
El incremento del salario mínimo en California superará el sueldo mínimo estatal, de US$16.90, así como el federal, de US$7.25; el cual se hará efectivo el 1 de julio de 2026. Vale mencionar que un primer grupo de ciudadanos de diversos condados se beneficiaron con el aumento el 1 de enero.
Antes de mencionarte en qué lugares los ciudadanos verán el alza, te comentamos que el condado y la ciudad de los Ángeles, San Francisco, Berkeley, Pasadena, entre otros, manejan un salario mínimo superior al nacional.
Lista de las ciudades y condados de California que subirán su salario mínimo el 1 de julio, según As:
Alameda
- Salario mínimo actual: US$17.46 por hora
- ¿A cuánto sube? Se ajustará en función del aumento del costo de vida, pero sin superar un 5% anual.
Berkeley
- Salario mínimo actual: US$19.18 por hora
- ¿A cuánto sube? El monto no ha sido revelado
Emeryville
- Salario mínimo actual: US$19.90 por hora
- ¿A cuánto sube? El monto no ha sido revelado
Fremont
- Salario mínimo actual: US$17.75 por hora
- ¿A cuánto sube? US$18.05 por hora
Ciudad de Los Ángeles
- Salario mínimo actual: US$17.87 por hora
- ¿A cuánto sube? US$18.05 por hora
Zonas no incorporadas al condado de Los Ángeles
- Salario mínimo actual: US$17.87 por hora
- ¿A cuánto sube? US$18.47 por hora
- Clic aquí para conocer la lista completa de ciudades no incorporadas del condado de Los Ángeles, donde aplica el incremento.
Milpitas
- Salario mínimo actual: US$18.20 por hora
- ¿A cuánto sube? No se confirma, pero se ajusta en base al Índice de Precios al Consumidor del Área de la Bahía.
Pasadena
- Salario mínimo actual: US$18.04 por hora
- ¿A cuánto sube? No se ha confirmado aún.
San Francisco
- ¿A cuánto sube? US$19.61 por hora
- Salario mínimo para los empleados que reciben apoyo gubernamental: aumentará a US$17.35.
Santa Mónica
- Salario mínimo actual: US$17.81 por hora
- ¿A cuánto sube? No se ha confirmado aún, pero se ajusta anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajos de Oficina (IPC-W) para el área metropolitana de Los Ángeles.
West Hollywood
- Salario mínimo actual para empleados no hoteleros: US$20.25 por hora
- ¿A cuánto sube? Para el mismo sector sube, aunque no se precisó el monto.