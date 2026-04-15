Si estás buscando trabajo como mesero, pero te desanima que en algunos lugares paguen por debajo del salario mínimo porque esperan que las propinas cubran la diferencia, aún tienes una buena opción: postular a una vacante en California, donde el llamado “crédito por propina” no se aplica. A continuación, te cuento cuánto gana por hora, sin considerar propinas, un mesero en el Estado Dorado.

Vale mencionar que en el sistema de propinas, en muchos estados, los empleadores pueden pagar a los empleados que reciben propinas un salario base de apenas $2.13 por hora, conocido como “salario submínimo con propina”. De acuerdo con la ley, si el salario base más las propinas no suman el salario mínimo estatal o federal, el empleador debe cubrir la diferencia.

Ser mesero en California es una de las mejores opciones para quienes trabajan en restaurantes, bares o cafeterías (Foto: Freepik)

EL SALARIO MÍNIMO POR HORA DE UN MESERO EN CALIFORNIA (SIN PROPINAS)

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo estatal en California quedó establecido en 16.90 dólares por hora. Por lo tanto, para un mesero que trabaja a tiempo completo; es decir, 40 horas semanales, esto implica que gana como sueldo base, sin incluir propinas:

A la semana: US$676

US$676 Al mes: US$2,704

US$2,704 Al año: US$35,152

Este modelo hace que California se ubique entre los estados con condiciones salariales más favorables para quienes trabajan en el sector servicios, sobre todo si se compara con el salario mínimo federal de 2.13 dólares por hora para empleados que reciben propinas en otras partes del país.

Las ciudades de California que ganan más

En California, el salario mínimo estatal funciona solo como base, ya que varias ciudades y condados fijan sueldos superiores para proteger mejor a los trabajadores. En lugares como San Francisco, por ejemplo, el sueldo mínimo llegará a US$19.61 por hora desde julio de 2026, lo que se traduce en un ingreso mensual bastante más alto para quienes trabajan a tiempo completo.

Además, otras zonas urbanas con costo de vida elevado suelen manejar tarifas similares o incluso mayores, especialmente en áreas con mucha demanda de personal de servicio. Esto representa una diferencia importante para meseros y trabajadores de restaurantes, bares o cafeterías, que no solo parten de un piso salarial más alto, sino que pueden sumar a ese monto las propinas que reciben a diario.

En algunas ciudades, este piso sube todavía más gracias a salarios mínimos locales más altos (Foto: Diseñado por Freepik)

¿POR QUÉ LOS INGRESOS DE LOS MESEROS PUEDEN VARIAR EN CALIFORNIA?

El ingreso de un mesero en California puede variar por varios motivos que van más allá del salario mínimo por hora. Algunos de los factores clave son:

Tipo de establecimiento: no paga lo mismo un restaurante de lujo que una cadena de comida rápida o una cafetería pequeña.

no paga lo mismo un restaurante de lujo que una cadena de comida rápida o una cafetería pequeña. Ubicación: las grandes ciudades y zonas turísticas (San Francisco, Los Ángeles, áreas costeras) suelen pagar más y generar mayores propinas que áreas rurales o suburbios.

las grandes ciudades y zonas turísticas (San Francisco, Los Ángeles, áreas costeras) suelen pagar más y generar mayores propinas que áreas rurales o suburbios. Turnos y horarios: los turnos de mayor movimiento (noches, fines de semana, feriados) suelen dejar más propinas que los horarios muertos.

los turnos de mayor movimiento (noches, fines de semana, feriados) suelen dejar más propinas que los horarios muertos. Experiencia y habilidades: quienes tienen más tiempo en el rubro, manejan bien el inglés y el español, y ofrecen un servicio sobresaliente suelen recibir mejores propinas y a veces mejores secciones/mesas.

quienes tienen más tiempo en el rubro, manejan bien el inglés y el español, y ofrecen un servicio sobresaliente suelen recibir mejores propinas y a veces mejores secciones/mesas. Política interna del local: algunos lugares reparten propinas entre todo el equipo (tip pooling), otros permiten que el mesero conserve la mayor parte; también influye si hay salario base más alto que el mínimo.

algunos lugares reparten propinas entre todo el equipo (tip pooling), otros permiten que el mesero conserve la mayor parte; también influye si hay salario base más alto que el mínimo. Tipo de clientela: en zonas con turistas, ejecutivos o clientes frecuentes con alto poder adquisitivo, el ticket promedio suele ser mayor y las propinas, también.

Por todo esto, dos meseros que ganan el mismo mínimo por hora pueden terminar con ingresos mensuales muy distintos.