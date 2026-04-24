Millones de aficionados que se preparan para la Copa Mundial de la FIFA de este año ya han sufrido el impacto de los altos precios de las entradas. Ahora muchos están descubriendo que llegar a los estadios, especialmente en ciudades de Estados Unidos, probablemente será costoso, caótico o llevará mucho tiempo. Y quizás las tres cosas.

Para quienes tienen un presupuesto holgado en Nueva York y Boston, una opción es un helicóptero para sobrevolar los atascos, con un costo de hasta US$ 30,000 para un grupo de ocho pasajeros. Las alternativas más económicas incluyen autos de alquiler y Uber, aunque estas también presentan algunos inconvenientes, como tarifas dinámicas y precios exorbitantes de estacionamiento: US$ 225, por ejemplo, por un lugar cerca del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A siete semanas del inicio de los partidos en 11 ciudades de EE.UU. y otras cinco en Canadá y México, muchos aficionados aún están resolviendo cómo llegar desde sus hoteles hasta sus asientos, y con cada semana que pasa se enteran de nuevos gastos.

Algunos sistemas de transporte público están aumentando las tarifas, mientras que hay estadios que tendrán servicios limitados o ninguno.

Las ciudades anfitrionas trabajan para cubrir las brechas, desesperadas por evitar un desastre vergonzoso en un escenario mundial de gran repercusión pública, con miles de millones de dólares en juego. El Mundial se promociona como una bonanza económica única en una generación y una vitrina para demostrar la capacidad de EE.UU. de atraer visitantes extranjeros pese a las críticas a las políticas internas y externas del presidente Donald Trump, incluida la guerra en Irán. Nueva York y Nueva Jersey proyectan un impulso económico de US$ 3,300 millones. El total en EE.UU. podría alcanzar US$ 30,500 millones, según la FIFA.

A New Jersey Transit train at Secaucus Junction station.

“Es una tarea abrumadora”, dijo Paul Skoutelas, director ejecutivo de la American Public Transportation Association. El transporte “tiene su función principal de brindar servicio diario, y ahora además tendrá que ofrecer servicios adicionales, ampliados, no solo en flotas sino también en horarios”.

A medida que se acercan los partidos, se intensifica la disputa entre las autoridades de Nueva Jersey y la FIFA sobre quién debe pagar los costos adicionales de transportar a los aficionados a los encuentros. El organismo rector del fútbol señala que firmó acuerdos con las ciudades anfitrionas sobre costos y operaciones en 2023, y que estaba claramente establecido en el contrato que la FIFA no pagaría.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, está presionando ante la negativa de la FIFA a ayudar a cubrir los gastos, dado que se prevé que obtenga US$ 11,000 millones en ingresos por el torneo. El MetLife Stadium en Meadowlands, Nueva Jersey, albergará ocho partidos, incluida la final.

Sherrill dice que los costos implican que New Jersey Transit no tendrá más opción que elevar las tarifas de tren para los partidos de la Copa Mundial a unos impactantes US$ 150 ida y vuelta, mientras que los boletos de autobuses especiales costarán US$ 80.

Commuters wait to board a New Jersey Transit train at Secaucus Junction station.

Se espera que la demanda del sistema aumente, ya que no habrá estacionamiento en el MetLife Stadium, con un número limitado de espacios a US$ 225 en lotes cercanos.

“Estamos comprometidos a garantizar que los costos se compartan de manera justa”, señaló Sherrill en un comunicado. “No vamos a subsidiar a los poseedores de entradas del Mundial a costa de los residentes de Nueva Jersey que dependen de NJ Transit todos los días”.

Los directivos de la FIFA afirmaron que la organización estaba “bastante sorprendida” cuando Sherrill planteó que debía ayudar a asumir los costos de transporte. El acuerdo con las ciudades anfitrionas les permite cobrar a los usuarios del transporte al costo, un cambio respecto a un pacto anterior que exigía transporte gratuito, señaló la FIFA en un comunicado.

“Fijar arbitrariamente precios elevados y exigir que la FIFA absorba estos costos no tiene precedentes”, sostuvo Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. “Ningún otro evento global, concierto o gran promotor deportivo ha enfrentado tal exigencia”.

Nueva Jersey no es el único en aumentar las tarifas de transporte. La Massachusetts Bay Transportation Authority, que gestiona el sistema de Boston, comenzó a vender boletos de tren ida y vuelta por US$ 80 hacia el Gillette Stadium en Foxborough.

Habrá 14 trenes en servicio para cada partido del Mundial, frente a uno o dos que suelen circular para los juegos de la NFL de los New England Patriots. Para que la estación del estadio esté a la altura, la MBTA y el estado están invirtiendo unos US$ 35 millones en mejoras, entre las que se incluyen nuevos andenes para dar cabida a las multitudes.

Incluso si todo sale bien, los trenes solo podrán transportar a cerca de un tercio de los aficionados que llenarán las 65,000 butacas del estadio. La mayoría suele llegar en auto a partidos y conciertos en el Gillette Stadium, pero el lugar solo tendrá unos 5,000 espacios de estacionamiento para el Mundial, una cuarta parte de lo habitual, para dar lugar a un perímetro de seguridad ampliado y actividades para los aficionados. Los pases oficiales de estacionamiento cuestan US$ 175 para partidos de la fase inicial y US$ 270 para un partido de cuartos de final.

A nivel nacional, el gobierno federal está asignando unos US$ 100 millones para ayudar a los sistemas de transporte público a cubrir los gastos del Mundial, incluidos más trenes y autobuses, así como costos laborales y de seguridad. Pero ese monto no es suficiente para cubrir los servicios adicionales, dijo Skoutelas. La parte que recibe cada ciudad anfitriona se calcula según la capacidad de los estadios y el número de partidos en la zona.

Los sistemas de transporte masivo en todo EE.UU. han tenido dificultades desde la pandemia para mejorar el servicio y equilibrar sus presupuestos, ya que los niveles de usuarios, aunque se recuperan lentamente, aún están por debajo de los de 2019. Los operadores dependen en gran medida de fuentes de ingresos más allá de la venta de boletos, como subsidios estatales o ingresos por peajes, impuestos a las ventas u otros.

En Los Ángeles, los asistentes más austeros pueden pagar US$ 1.75 por trayecto en autobuses que comienzan a operar cuatro horas antes de los partidos. Para quienes conducen, el estacionamiento oficial de la FIFA parte de US$ 250.

El sistema de transporte de Filadelfia ofrecerá viajes gratuitos de regreso en tren después de pagar la tarifa habitual de US$ 2.90 para llegar al partido, según el comité anfitrión de la ciudad. El transporte público de Atlanta extenderá sus horarios y sumará personal para orientar a los aficionados. El sistema de Houston planea operar más autobuses y trenes para trasladar a los aficionados a su estadio.

A sign promoting train tickets to Gillette Stadium for the World Cup at the South Station commuter rail station in Boston.

En el área de Nueva York, Wings Air Helicopters ofrecerá servicio entre Manhattan y el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey. El costo parte desde US$ 6,000 ida y vuelta con capacidad para cinco o seis pasajeros, más cualquier cargo adicional por eventos especiales del aeropuerto. Desde allí, hay unos 6.5 kilómetros hasta el MetLife Stadium, y se pueden contratar autos privados. Los vuelos en helicóptero de Blade Air Mobility entre Manhattan y Teterboro comenzarán en US$ 5,700 ida y vuelta.

En Boston, la mayoría de los helicópteros solo pueden acercarse hasta un pequeño aeropuerto en la ciudad de Norwood, que aún está a unos 14 kilómetros del estadio. Desde allí, los clientes pueden contratar un auto, pero quedarán atrapados en el mismo tráfico hacia el Gillette Stadium que todos los demás.

Blue Hill Helicopters ofrece viajes privados ida y vuelta entre el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y Norwood, un trayecto de unos cinco minutos, por hasta US$ 29,999 para un grupo de ocho personas. El piloto jefe de Blue Hill, Braveen Mahendran, dijo que hay mucha demanda.

“Ya tenemos algunas reservas”, dijo Mahendran, “pero espero muchas más”.