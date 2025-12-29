Una noticia importante para el pueblo colombiano está a punto de ser anunciada. Gustavo Petro incrementará, por segundo año consecutivo, el salario mínimo vital, aunque se espera que esta modificación sea histórica, pues sería la más alta registrada en los últimos tiempos. ¿A cuánto va a incrementar y desde cuándo aplicará? Aquí te cuento todos los detalles sobre este cambio.

Cabe señalar que el aumento del salario mínimo vital se realiza por diversas razones económicas y sociales. Por ejemplo, se busca cuidar el poder adquisitivo de la población, con la finalidad de que puedan alcanzar para los gastos de la canasta básica familiar.

Otro aspecto importante es reducir la desigualdad salarial y disminuir la pobreza en el país. Entre otros puntos, también tenemos el hecho de ajustarse al crecimiento económico, pues cada año alrededor del mundo se eleva el costo de vida.

Por estas razones, Gustavo Petro anunciará un nuevo incremento en el salario mínimo vital, tal y como lo hizo a finales del 2024 para el incremento del 2025, que fue de un porcentaje considerable, aunque no tan importante como el que se espera para este 2026.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la V Cumbre de Países Amazónicos este viernes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

¿A cuánto incrementa el salario mínimo vital 2026 en Colombia?

La población colombiana está esperando el anuncio oficial de Gustavo Petro. Para este 2026, fuentes anuncian un incremento del 23% del salario mínimo, que pasará a 2.135.250 millones de pesos colombianos , que sería anunciado entre el lunes 29 y martes 30 de diciembre.

Cabe señalar que este incremento será histórico para Colombia, siendo el más importante y alto desde la creación de la Constitución del 91. El cambio importante también se realizará en lo que representa el auxilio de transporte, que en el 2025 es de 200 mil pesos, pasando al 2026 a 246 mil pesos mensuales, lo que haría que el sueldo mínimo vital sea de más de dos millones de pesos, una cifra nunca antes vista en Colombia.

Esta modificación que realiza el Gobierno de Gustavo Petro es en base a la inflación observada que es de 5.3% para el cierre del 2025 y se espera que la inflación se vea reducida a un 3% para el año 2026.

Gustavo Petro realizará un aumento del 23% en el salario mínimo vital en Colombia para el 2026. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿De cuánto fue el último aumento de salario mínimo en Colombia?

La última vez que se aumentó el salario mínimo en Colombia fue para el 2025. En el mes de diciembre 2024, Gustavo Petro anunció que el salario mínimo aumentaba un 9.54%, pasando a 1.423.500 millones de pesos con subsidio de transporte que quedaba en 1.623.500. Este cambio fue importante y significativo, representando un alivio para las poblaciones más vulnerables.