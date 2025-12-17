Las empresas y los gobiernos de la región han vendido poco más de US$ 184,000 millones de deuda en el exterior en lo que va del año, un salto de casi el 50% frente a 2024. Las cifras son un récord en datos que se remontan a 2014 compilados por Bloomberg, y los observadores del mercado de larga data, ellos mismos atónitos por el aumento, dicen que probablemente sea el mejor año de la historia.

“Ese será el récord absoluto desde la década de 1990, cuando todo el mercado evolucionó”, dijo Lisandro Miguens, director de mercados de capitales de deuda para América Latina en JPMorgan Chase & Co., donde ha trabajado durante 33 años.

O, como dijo Adrian Guzzoni, director de mercados de capital de deuda para la región en Citigroup Inc.: “No creo que nadie diga que no le sorprende esto”.

Los bancos fueron respectivamente el número uno y el segundo entre los mayores suscriptores de bonos internacionales de América Latina este año, según muestran datos compilados por Bloomberg.

Ventas internacionales de bonos de América Latina tocan récord

Los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal y la necesidad de refinanciar la deuda emitida durante la pandemia impulsaron las negociaciones. México, que recaudó US$ 41,000 millones en bonos en moneda fuerte, Brasil con su año más movido desde 2010, y una ola de empresas argentinas impulsaron la bonanza.

La flexibilización monetaria en EE.UU. y la mayor volatilidad debido al plan arancelario de Trump también ayudaron a empujar a los inversionistas de nuevo hacia los activos de los mercados emergentes. Los fondos de bonos de países en desarrollo registraron entradas de capital en 34 de las últimas 35 semanas, según datos de EPFR Global recopilados por Bank of America Corp. Las entradas netas acumuladas en lo que va del año superan los US$ 60,000 millones.

El aumento del apetito hizo que los diferenciales se redujeran, abriendo una ventana para que tesoreros y directores financieros refinanciaran la deuda. La emisión en los mercados emergentes en general se encuentra en su nivel más alto desde 2020, mientras que el rendimiento adicional que exigen los inversionistas para mantener bonos en dólares de países en desarrollo frente a los bonos del Tesoro estadounidense se encuentra en mínimos de varios años, según un índice de JPMorgan.

“Dado lo ajustados que estaban los diferenciales en el mercado de grado de inversión, hemos visto a algunos de los fondos tradicionales de grado de inversión cruzar y comprar créditos de mercados emergentes”, dijo Guzzoni.

Los gobiernos lideraron la venta de bonos, con el 55% de la emisión total, según muestran los datos. Incluso países más pequeños, como Surinam, Laos y la República del Congo, lograron acudir a los inversionistas de deuda este año.

México fue uno de los países soberanos más activos a nivel mundial, principalmente para financiar a la petrolera estatal Pemex. Para ello, adoptó una estructura que normalmente utilizan las aseguradoras: valores precapitalizados, o P-Caps, un instrumento que permite a los emisores obtener préstamos sin registrarlos como deuda en sus balances, lo que podría poner en riesgo su calificación crediticia.

“Una de las cosas que hemos visto es que los países soberanos se están volviendo mucho más creativos para obtener financiamiento; están recurriendo a diferentes mercados, intentando acceder a euros, francos suizos y monedas asiáticas”, dijo Miguens. “Otros, como Panamá, buscan financiamiento bancario, algo que no ha sucedido desde hace mucho tiempo, desde la década de 1980”.

El gobierno mexicano también vendió eurobonos para apoyar aún más la recompra de deuda de Pemex. Colombia ofreció sus primeros bonos denominados en euros en una década en medio de una estrategia sin precedentes para reperfilar la deuda del país.

Si bien se prevé que Argentina regrese a los mercados de deuda globales apenas en 2026, las empresas del país sudamericano continuaron emitiendo en el exterior, por un total de más de US$ 12,000 millones, una gran parte de los cuales se produjeron después de la rotunda victoria del presidente Javier Milei en las elecciones intermedias del Congreso a fines de octubre.

México se convierte en el principal emisor soberano de mercados emergentes para ayudar a Pemex

Las empresas argentinas seguirán emitiendo deuda en el exterior, afirmó Guzzoni, y agregó que las empresas brasileñas también podrían vender más. Las empresas de la mayor economía de América Latina tuvieron un segundo semestre difícil en medio de una serie de crisis crediticias que hundieron algunas operaciones de bonos. Aun así, emitieron US$ 24,000 millones en bonos en moneda extranjera, según muestran los datos.

Las elecciones presidenciales en Brasil, Colombia y Perú podrían generar volatilidad en 2026, aunque los banqueros no esperan que las votaciones afecten significativamente los volúmenes de emisión. Además, ante la proyección de la Fed de al menos otro recorte de tasas en 2026, se espera que la demanda se mantenga fuerte, dicen.

La necesidad de inversiones también reforzará la oferta y ayudará a mantener altos los volúmenes de emisión. La “revolución de la IA” necesita energía, litio y cobre, y la región cuenta con abundantes recursos de estos, afirmó Miguens.

“Esperamos que 2026 sea un año activo, más en el lado corporativo y menos en el lado soberano”, dijo Augusto Urmeneta, presidente para América Latina de Bank of America, el tercer mayor suscriptor de deuda internacional de la región, según datos compilados por Bloomberg.