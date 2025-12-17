¿Cuáles son las últimas acciones para promover la confianza empresarial en Latinoamérica? (Foto: Andina)
El Global Reporting Initiative (GRI) abrió la consulta pública global del Borrador del Estándar de Flujos Monetarios, que actualiza el GRI 201: Desempeño Económico (2016). Además, refuerza el vínculo entre la y las decisiones corporativas mediante información transparente y comparable.

Hoy esta rendición de cuentas es una , que buscan entender cómo las decisiones empresariales impactan la economía y los territorios.

Sobre la convocatoria

La iniciativa, pensada para empresarios, contadores, consultores, funcionarios públicos y organismos multilaterales, estará abierta hasta el 17 de diciembre de 2025.

A través de un enlace de acceso, los interesados podrán enviar sus comentarios.

Al respecto, Andrea Pradilla, directora de GRI LATAM, destacó: “La participación de América Latina es esencial para que este estándar global incorpore las particularidades de nuestros mercados emergentes, fortaleciendo la credibilidad y transparencia de las empresas como motor de confianza y competitividad internacional".

Novedades del Estándar de Flujos Monetarios

De acuerdo con la información oficial, lo flujos monetarios están desagregados por grupos de interés, regiones y apoyos públicos.

Asimismo, los indicadores de distribución económica están dirigidos hacia trabajadores, proveedores, comunidades y gobiernos.

Sigue, en esa línea, una mayor comparabilidad que atiende las y reguladores en mercados emergentes.

Voces del Grupo de Trabajo

Así van las opiniones de los expertos. En detalle, Mauricio Gómez, Contador General de la Nación (Colombia), aseguró: “Conectar estados financieros con sostenibilidad es clave para superar el greenwashing”.

Por su parte, Luis Perera – Aldama, PhD y académico, pionero latinoamericano en reportes integrados y transparencia corporativa. (Uruguay), sostuvo: “El borrador marca un avance hacia la interoperabilidad entre información financiera y de sostenibilidad”.

Asimismo, Inés García-Fronti, PhD, referente regional en transparencia contable y sostenibilidad (Argentina), remarcó: “La nueva versión aporta claridad al incorporar referencias a las NIIF y fortalecer la interoperabilidad”.

