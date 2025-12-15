El uso de canales digitales, los nuevos hábitos de consumo y la velocidad del mercado están en constante cambio, por ello la educación financiera se vuelve una competencia fundamental. Y en el Perú, la brecha sigue siendo amplia. La Encuesta Nacional de Capacidades Financieras 2022 de la SBS reveló que solo 13% de adultos tiene un nivel suficiente de formación en manejo del dinero y apenas 11% cuenta con competencias para gestionar recursos, lo que los expone a fraudes, malas decisiones y vulnerabilidad económica.

En este contexto, iniciativas como la V Semana de la Educación Financiera (SEF), organizada por la Fundación BBVA y la fintech Alfi, cobran especial relevancia. Durante tres días, el evento reunió a cientos de participantes en sesiones sobre emprendimiento, equilibrio en las finanzas personales, ciberseguridad y uso inteligente de la IA.

Nelson Alvarado, gerente de la Fundación BBVA, aseguró: “el dinero suele ser la principal causa de estrés en las personas. Por eso, acercar conocimientos prácticos es una forma concreta de mejorar su bienestar”. El ejecutivo remarcó que la fundación trabaja para que la formación en manejo del dinero deje de ser un concepto abstracto y se convierta en decisiones diarias más informadas.

FINANZAS EN TIEMPO REAL

Uno de los ejes más potentes de la SEF fue la importancia de gestionar el dinero en tiempo real. Víctor Morales, CEO de Alfi, explicó que el éxito financiero está directamente ligado al factor tiempo, es decir, “comprender que toda inversión parte de un presupuesto inicial y de generar un excedente, por mínimo que sea, permite destinar recursos a un emprendimiento o a una alternativa de inversión”.

Para emprendedores jóvenes, este enfoque fue clave para entender que incluso montos pequeños pueden multiplicarse si se gestionan con disciplina, automatización y herramientas digitales. La jornada también abarcó diversos casos, desde negocios que ajustan su flujo de caja semanalmente hasta estudiantes que usan apps para registrar gastos y proyectar metas de ahorro.

PREVENCIÓN Y OPORTUNIDAD

Otro debate giró en torno a los crecientes riesgos del entorno digital. Los expertos enfatizaron que la protección financiera requiere hábitos básicos como activar la doble autenticación, revisar movimientos con frecuencia y realizar reportes de inmediato. Nelson Alvarado destacó que la alfabetización económica cumple un rol preventivo para identificar señales de alerta y reducir la exposición a estafas, especialmente en poblaciones menos familiarizadas con los canales digitales.

La tercera jornada estuvo marcada por la discusión sobre el verdadero potencial de la inteligencia artificial. Morales recordó que “la IA no reemplaza a las personas, sino que potencia su trabajo”, permitiendo automatizar tareas operativas, analizar información y tomar decisiones más acertadas. En un entorno saturado de estímulos, aprender a filtrar datos y evaluar fuentes se convierte en una habilidad financiera clave para emprendedores y familias.

La V Semana de la Educación Financiera deja como principal conclusión que el bienestar económico no depende solo del ingreso, sino del acceso a herramientas, hábitos y conocimientos que permitan anticiparse, protegerse y aprovechar oportunidades. Conoce más sobre cultura económica y accede a recursos gratuitos a través de la web de Fundación BBVA.

Reportaje publicitario