Existen innumerables apuestas aleatorias y extravagantes en el mercado de predicciones Polymarket, aunque pocas resultan tan curiosas como la de “¿Regresará Jesucristo en el 2025?”. A lo largo del año se apostaron unos US$ 3.3 millones.

La mayor parte de ese dinero, por supuesto, se colocó en el “No”, y aun así hubo suficientes creyentes entre los usuarios de Polymarket como para mantener la probabilidad de su regreso antes de fin de año por encima del 3% durante gran parte de la primavera.

Para quienes apostaron por el “No” en abril, cuando las especulaciones sobre la Segunda Venida alcanzaron su punto máximo en el sitio, la inversión generó una ganancia anualizada del 5.5%, aunque antes de comisiones, según un cálculo. Cabe destacar que supera el rendimiento de las letras del Tesoro de Estados Unidos, el punto de referencia de los mercados financieros para una apuesta segura.

Logo de Polymarket.

Polymarket y su rival Kalshi han generado un fuerte revuelo. A menudo se los presenta como una forma innovadora de ofrecer probabilidades confiables sobre eventos clave del mundo real —como el resultado de una elección o el estallido de una guerra— al vincular el poder de las apuestas de alto riesgo con la sabiduría colectiva.

Pero más allá del discurso serio, no faltan contratos (sobre la recaudación en taquilla del thriller Greenland 2: Migration, la frecuencia de los tuits de Elon Musk o incluso la posibilidad de que Jeffrey Epstein aparezca vivo) que se alimentan de las publicaciones en redes sociales y que, en muchos casos, no se diferencian demasiado de tirar de la palanca de una tragamonedas.

La apuesta sobre Jesús fue objeto de debate. Un usuario especuló con que se trataba de un esquema para generar pérdidas fiscales. Otro afirmó: “este es el mercado más tonto que he visto”.

LEA TAMBIÉN: Identifican a operador misterioso en Polymarket que hizo grandes apuestas a Trump

“Un mercado como este es una distracción”, dijo Melinda Roth, profesora asociada de la Facultad de Derecho de Washington and Lee. “También disminuye el valor de los verdaderos mercados de predicción que aportan información e ideas útiles”.

Un representante de Polymarket no respondió a las solicitudes de comentarios.

Asignar probabilidades terrenales a asuntos religiosos, sin embargo, tiene una historia distinguida. Blaise Pascal, el matemático del siglo XVII que fue pionero en el campo de la probabilidad, utilizó célebremente cálculos de recompensas como una de las justificaciones para creer en Dios. Esto se conoce como la Apuesta de Pascal.

"¿Regresará Jesucristo en 2025?" El mercado de predicciones está en auge | Las cuotas de Polymarket cayeron por debajo del 1% en diciembre tras un repunte en abril.

Los cristianos han esperado durante mucho tiempo el regreso del Mesías, y en ocasiones sectas y adivinos han llegado a afirmar que era inminente. En los evangelios, Jesús profetizó sobre ello, pero advirtió que ni siquiera él sabía cuándo ocurriría.

El contrato no era muy específico sobre cómo Polymarket determinaría si el Señor había regresado —“La fuente de resolución para este mercado será un consenso de fuentes creíbles”, indicaba—, pero el sitio registró rápidamente una victoria para el bando del “No” el 1 de enero.

Las apuestas ahora se trasladaron a si Jesús regresará antes de que termine 2026. Por el momento, los apostadores de Polymarket le asignan una probabilidad del 2%, lo que implica una ganancia superior al 5,700% para una apuesta ganadora por el “Sí”.

John Holden, profesor asociado de derecho empresarial y ética en la Kelley School of Business de la Universidad de Indiana, dijo que no le sorprende que haya interesados: “La gente compra billetes de lotería pese a probabilidades astronómicas”.