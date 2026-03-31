Algunos de los candidatos presidenciales durante la tercera ronda de debates sobre la lucha contra el crimen y la corrupción en Lima, el 25 de marzo. Fotógrafo: Ernesto Benavides/AFP/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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Ante 35 candidatos y aproximadamente un tercio de los peruanos indecisos o sin apoyar a nadie, podría surgir un contendiente sorpresa en los últimos días antes de la votación del 12 de abril.

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