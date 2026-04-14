Seguidores de Alianza para el Progreso. Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec / referencial
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Redacción Gestión
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Personeros de , acusaron en redes sociales de no haber percibido el pago acordado, de palabra, por cumplir con su labor durante las elecciones generales 2026.

Según videos difundidos en redes sociales, un puñado de ciudadanos acudió a una comisaría en Villa El Salvador para protestar contra Acuña Peralta.

No obstante, según se observa en el clip, los oficiales les recordaron que por deudas no hay denuncia, sumado a que no existe un acuerdo firmado con APP.

César Acuña ha logrado, hasta el momento, solo 1.05% de los votos totales, según el ONPE. Foto: Johnny Aurazo
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“Aceptamos ser personeros, pero no nos están pagando”, menciona uno de los afectados.

Cabe acotar que un personero representa voluntariamente a los intereses de un partido político o candidato, y cualquier pago adicional o beneficio se coordina directamente con dicha agrupación política, mas no con la ONPE.

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Se espera también que no pase la valla electoral su bancada.

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