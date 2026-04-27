Las largas colas en consulados y oficinas prosiguen en la segunda semana del proceso de regularización de migrantes en España, donde quienes están aplicando denuncian “caos” para conseguir los papeles y un mercado ilegal de compra-venta de citas por el temor a no llegar a tiempo antes del 30 de junio.

Ese día terminará el periodo para solicitar la medida y los migrantes interesados en ella están encontrando muchas dificultades para recabar en menos de tres meses todos los documentos necesarios, como el informe de vulnerabilidad o el certificado de antecedes penales.

Desde que se abrió el plazo, el pasado 16 de abril, ya se han formalizado más de 130,000 solicitudes -por vía presencial y telemática- y se han asignado otras 55,000 citas para realizar las peticiones en persona hasta el próximo 30 de abril.

30 euros por una cita en el consulado

Uno de los lugares donde cada día se forman grandes colas desde hace semanas es en la puerta del Consulado de Perú en Madrid. “No hay citas para los antecedentes penales y tenemos que pagar cupos aquí en la esquina que están a 30 euros”, relata a EFE una de las personas que integran la fila este lunes, la peruana Cerely Arbeláez, de 39 años.

La compra-venta ilegal de citas ya era habitual para acceder a algunos trámites en materia de extranjería y ahora también está ocurriendo con la regularización, aunque desde el Gobierno han advertido sobre estas prácticas y recuerdan que para hacer los trámites no hay que pagar ni un euro.

Sin los papeles en regla, la mayoría de migrantes se ven obligados a trabajar bajo condiciones abusivas en España. (JAVIER SORIANO / AFP).

En el caso de Arbeláez, el papel de los antecedentes penales es el que le ha dado más dolores de cabeza: “Tenemos problemas con el consulado peruano que debería apoyarnos como compatriotas”, lamenta.

Para esta mujer, que lleva ya cinco años en España y uno en situación irregular después de ver rechazada su solicitud de asilo, esta regularización es una “alegría” y la oportunidad de poder trabajar en el país “con derechos”.

Sin los papeles en regla, la mayoría de migrantes se ven obligados a trabajar “en B” y en condiciones abusivas, como bien sabe esta peruana, que trabajó en la cocina de un restaurante 12 horas al día, con un solo día libre a la semana, sin vacaciones ni festivos y, cuando tuvo un accidente al quemarse con el aceite, la despidieron: “Te explotan”, resume.

A la espera del certificado de vulnerabilidad

La joven Thays Marina Custodio, de 22 años, que llegó hace menos de seis meses -justo a tiempo para beneficiarse de esta medida, que requiere cinco meses de estancia continuada en España antes de enero-, cree que no se han medido las dificultades que iba a enfrentar el gran volumen de personas interesadas en esta regularización.

Empezando por el certificado de antecedes penales, pero también el informe de vulnerabilidad u otros documentos alternativos como una oferta o precontrato de trabajo por parte de las empresas, las cuales ponen “mil excusas” y “trabas”.

Custodio sale del consulado tras recoger su certificado de antecedentes penales después de dos horas de espera y un largo camino desde el pueblo en el que vive, Alcaudete de la Jara (Toledo).

Por otro lado, está a la espera de conseguir el informe de vulnerabilidad pero ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en otras instituciones habilitadas le han dado un solución: “En general, es todo un caos”, se queja.

“Llevo ya más de dos semanas intentándolo y ya estamos en mayo”, señala esta joven, que teme quedarse fuera del proceso a pesar de que aún quedan dos meses para hacer la solicitud y pide que extiendan el plazo, dadas las dificultades que están enfrentando los interesados.