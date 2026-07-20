De izquierda a derecha: El Garras – mascota oficial del Círculo de Especialistas de Sodimac, Orlando Morales – miembro del Círculo de Especialistas de Sodimac, Adolfo Olaechea – Gerente Comercial de Construcción y Ferretería de Sodimac Perú, Wilhelm Ramberg – Gerente General de Sodimac Perú, Claudia Maldonado – Gerente de Marketing de Sodimac Perú, Miguel Raúl Diaz Ramos – Gerente General del Instituto CAPECO, Roberth Montoya – Primer Regidor de la Municipalidad Distrital de San Borja, Piero Campos – Gerente Comercial de Sodimac Perú, Dr. Alejandro Arrieta Pongo – Gerente General del CONAFOVICER – Fondo de Trabajadores de Construcción Civil, Oscar Badillo – Coordinador de la Unidad de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación.
De izquierda a derecha: El Garras – mascota oficial del Círculo de Especialistas de Sodimac, Orlando Morales – miembro del Círculo de Especialistas de Sodimac, Adolfo Olaechea – Gerente Comercial de Construcción y Ferretería de Sodimac Perú, Wilhelm Ramberg – Gerente General de Sodimac Perú, Claudia Maldonado – Gerente de Marketing de Sodimac Perú, Miguel Raúl Diaz Ramos – Gerente General del Instituto CAPECO, Roberth Montoya – Primer Regidor de la Municipalidad Distrital de San Borja, Piero Campos – Gerente Comercial de Sodimac Perú, Dr. Alejandro Arrieta Pongo – Gerente General del CONAFOVICER – Fondo de Trabajadores de Construcción Civil, Oscar Badillo – Coordinador de la Unidad de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Content LAB
mailContent LAB

Con más de 1.19 millones de trabajadores, el sector construcción es un motor clave para el empleo y el desarrollo del país. Al mismo tiempo, enfrenta el desafío de seguir fortaleciendo las competencias técnicas que demanda una industria en constante evolución

Con ese propósito, Sodimac realizó la Gran Feria de Capacitación 2026, iniciativa que desde hace catorce años impulsa la profesionalización de los especialistas. A lo largo de su historia, el evento ha capacitado a más de 150 mil personas a nivel nacional, consolidándose como un referente formativo en Perú y Latinoamérica.

La edición 2026, realizada el 3 y 4 de julio en el Pentagonito de San Borja, marcó un hito al convertirse en la más grande de su historia. Más de 7 mil especialistas participaron presencialmente en dos jornadas que reunieron cifras récord de marcas aliadas y capacitaciones técnicas. Los asistentes accedieron a conferencias, demostraciones en vivo y experiencias prácticas de la mano de marcas líderes, permitiéndoles conocer nuevas soluciones tecnológicas, perfeccionar sus habilidades y actualizarse frente a las tendencias de la industria.

Así se vivió la Gran Feria:

Publirreportaje

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.