Con más de 1.19 millones de trabajadores, el sector construcción es un motor clave para el empleo y el desarrollo del país. Al mismo tiempo, enfrenta el desafío de seguir fortaleciendo las competencias técnicas que demanda una industria en constante evolución

Con ese propósito, Sodimac realizó la Gran Feria de Capacitación 2026, iniciativa que desde hace catorce años impulsa la profesionalización de los especialistas. A lo largo de su historia, el evento ha capacitado a más de 150 mil personas a nivel nacional, consolidándose como un referente formativo en Perú y Latinoamérica.

La edición 2026, realizada el 3 y 4 de julio en el Pentagonito de San Borja, marcó un hito al convertirse en la más grande de su historia. Más de 7 mil especialistas participaron presencialmente en dos jornadas que reunieron cifras récord de marcas aliadas y capacitaciones técnicas. Los asistentes accedieron a conferencias, demostraciones en vivo y experiencias prácticas de la mano de marcas líderes, permitiéndoles conocer nuevas soluciones tecnológicas, perfeccionar sus habilidades y actualizarse frente a las tendencias de la industria.

Así se vivió la Gran Feria:

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