Según la SMV, se han recogido diversos testimonios de personas, en particular, en Cajamarca. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Desde el 2025, el Grupo Diviso, tanto su sociedad administradora de fondos (Diviso SAF) como su casa de bolsa (Diviso SAB), está incurso en un proceso legal que se ha venido dilatando, ¿cuáles son los hechos?

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