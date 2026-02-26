La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela designó a Tarek William Saab, quien renunció a su cargo de fiscal general, como defensor del Pueblo de forma temporal, luego de la renuncia de Alfredo Ruiz Angulo, quien se encontraba en dicho puesto.

Cabe recordar que la Asamblea Nacional recibió las renuncias tanto de Saab como Ruiz, en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que Saab renunció a su cargo como fiscal general, sin que se conozcan los motivos específicos de tal decisión pese a que envió una carta a la junta directiva de la AN, así como de Ruiz Angulo, quien argumentó motivos personales, familiares y de salud para dejar la Defensoría del Pueblo.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. autoriza a cinco petroleras a operar en Venezuela, que recibirá visita de Trump

“Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos”, señaló el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, antes de nombrar a Saab en la sesión transmitida por el canal estatal ANTV.

Ante ello, la AN designó al abogado especialista en derechos humanos y afín al chavismo, Larry Daniel Devoe, como fiscal general encargado.

LEA TAMBIÉN: La poderosa familia que impulsa un fondo privado para reconstruir Venezuela

Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.

Elaborado con información de EFE.