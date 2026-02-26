El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habla durante una conferencia de prensa en el Ministerio Público en Caracas, el 26 de noviembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habla durante una conferencia de prensa en el Ministerio Público en Caracas, el 26 de noviembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
, luego de la renuncia de Alfredo Ruiz Angulo, quien se encontraba en dicho puesto.

Cabe recordar que la Asamblea Nacional recibió las renuncias tanto de Saab como Ruiz, en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que Saab renunció a su cargo como fiscal general, sin que se conozcan los motivos específicos de tal decisión pese a que envió una carta a la junta directiva de la AN,

“Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos”, señaló el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, antes de nombrar a Saab en la sesión transmitida por el canal estatal ANTV.

como fiscal general encargado.

Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.

Elaborado con información de EFE.

Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela asisten a un debate sobre un proyecto de ley de amnistía, en la Asamblea Nacional en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela asisten a un debate sobre un proyecto de ley de amnistía, en la Asamblea Nacional en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)

