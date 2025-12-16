El Banco Central de Reserva (BCRP) pone en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario de la fundación republicana del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco.

Mediante Circular N° 0024-2025-BCRP, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales.

El BCRP señaló que las características de la moneda son:

Denominación: Denominación : S/ 1

Aleación : Plata 0.925

Peso fino : 1 onza troy

Diámetro : 37.00 mm

Calidad : Proof

Canto : Estriado

Año de acuñación : 2025

Emisión máxima : 5,000 unidades

En el reverso se muestra la fachada del colegio, circundando la parte superior la frase Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco y sobre la fachada el escudo del colegio y el período que se conmemora 1825 – 2025.

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “Un Sol”.