El Banco Central de Reserva (BCRP) pone en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario de la fundación republicana del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco.
Mediante Circular N° 0024-2025-BCRP, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales.
El BCRP señaló que las características de la moneda son:
- Denominación: Denominación : S/ 1
- Aleación : Plata 0.925
- Peso fino : 1 onza troy
- Diámetro : 37.00 mm
- Calidad : Proof
- Canto : Estriado
- Año de acuñación : 2025
- Emisión máxima : 5,000 unidades
En el reverso se muestra la fachada del colegio, circundando la parte superior la frase Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco y sobre la fachada el escudo del colegio y el período que se conmemora 1825 – 2025.
En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “Un Sol”.