El Gobierno oficializó el reajuste de las pensiones correspondientes al régimen del Decreto Ley N.º 20530 para los jubilados de 65 años a más que perciban ingresos anualizados iguales o menores a 28 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La actualización entrará en vigencia desde enero de 2026.

Según la norma publicada, el incremento será de S/ 30 mensuales y alcanzará a quienes hayan cumplido 65 años al 31 de diciembre de 2025 y se encuentren dentro del límite de ingresos establecido.

El dispositivo precisa que el aumento se aplicará respetando el tope máximo permitido. Es decir, tras el reajuste, el total anual percibido —incluyendo pensiones principales, adicionales, gratificaciones, aguinaldos, bonificación por escolaridad u otros conceptos— no podrá exceder el equivalente a 28 UIT.

En los casos en que el beneficiario reciba más de una pensión bajo este régimen, el reajuste se efectuará únicamente sobre la de mayor monto, conforme al marco legal vigente.

La actualización de los nuevos importes estará a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que realizará el registro de oficio en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

El régimen 20530, que comprende a exservidores públicos bajo el sistema denominado “cédula viva”, continúa siendo administrado bajo criterios de control fiscal y límites presupuestales definidos por el Ejecutivo.