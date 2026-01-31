El dispositivo precisa que el aumento se aplicará respetando el tope máximo permitido. Foto: Banco de la Nación.
El dispositivo precisa que el aumento se aplicará respetando el tope máximo permitido. Foto: Banco de la Nación.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno oficializó el reajuste de las pensiones correspondientes al régimen del Decreto Ley N.º 20530 para los a más que perciban ingresos anualizados iguales o menores a 28 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La actualización entrará en vigencia desde enero de 2026.

Según la norma publicada, el incremento será de S/ 30 mensuales y alcanzará a quienes hayan cumplido 65 años al 31 de diciembre de 2025 y se encuentren dentro del límite de ingresos establecido.

LEA TAMBIÉN: Así cambia el mapa de los cheques de jubilados tras el nuevo COLA 2026

El dispositivo precisa que el aumento se aplicará respetando el tope máximo permitido. Es decir, tras el reajuste, el total anual percibido —incluyendo pensiones principales, adicionales, gratificaciones, aguinaldos, bonificación por escolaridad u otros conceptos— no podrá exceder el equivalente a 28 UIT.

En los casos en que el beneficiario reciba más de una , el reajuste se efectuará únicamente sobre la de mayor monto, conforme al marco legal vigente.

LEA TAMBIÉN: Pago ONP noviembre 2025: ¿cuándo recibirán el pago los pensionistas de la ley 19990?

La actualización de los nuevos importes estará a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que realizará el registro de oficio en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

El régimen 20530, que comprende a exservidores públicos bajo el sistema denominado “cédula viva”, continúa siendo administrado bajo criterios de control fiscal y límites presupuestales definidos por el Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR

Seguro Social en EE.UU.: qué jubilados cobrarán hasta US$5,108 este 28 de enero
Seguro Social en EE.UU.: qué jubilados cobran hasta US$5,108 este 21 de enero
Jubilados alerta: estos 9 estados siguen cobrando impuestos sobre tu Seguro Social

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.