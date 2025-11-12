La Administración del Seguro Social (SSA) anunció el 23 de octubre de 2025 el esperado ajuste por costo de vida (COLA), una medida diseñada para proteger el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación. Si eres uno de los casi 71 millones de beneficiarios, a partir de enero de 2026 verás un aumento del 2.8% en tu cheque mensual, mientras que los titulares de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) notarán el incremento desde el 31 de diciembre de 2025.​

El COLA, calculado según la evolución del índice de precios al consumidor (CPI-W), garantiza que los pagos mantengan su valor real ante el aumento de precios de vivienda, alimentos y servicios médicos. Este ajuste representa un promedio extra de US$56 mensuales en todo el país, pero en algunos estados, la suma puede superar los US$150 dependiendo del historial de ingresos.​ Si dependes del Seguro Social para tu presupuesto, descubre si tu estado está en la lista de los que otorgarán los pagos más altos durante 2026 y cómo tu cheque podría cambiar en el nuevo año.​

LOS ESTADOS DONDE LOS JUBILADOS DE SEGURO SOCIAL RECIBIRÁN MÁS DINERO

Nueva Jersey, Connecticut, Nueva Hampshire, Delaware y Maryland encabezan la lista de estados con beneficios más altos. Esto obedece a que los ingresos históricos de sus trabajadores permiten calcular prestaciones superiores, situación que puede hacer la diferencia para quienes dependen del cheque mensual. Mientras que los medios nacionales tras el COLA serán de US$2,071, en Nueva Jersey puede superar los US$2,190 al mes.​ Así cambia cada estado tras el COLA de 2026:

Nueva Jersey:

Pago medio mensual 2025: US$ 2,099.

Pago estimado con COLA 2026: US$2,158.

Connecticut:

Pago medio mensual 2025: US$ 2,083.

Pago estimado con COLA 2026: US$2,142.

Delaware:

Pago medio mensual 2025: US$2,064.

Pago estimado con COLA 2026: US$2,122.

Nuevo Hampshire:

Pago medio mensual 2025: US$2,039.

Pago estimado con COLA 2026: US$2,096.

Maryland:

Pago medio mensual 2025: US$2,007.

Pago estimado con COLA 2026: US$2,064.

Michigan:

Pago medio mensual 2025: US$2,004.

Pago estimado con COLA 2026: US$2,061.

Washington:

Pago medio mensual 2025: US$,1,991.

Pago estimado con COLA 2026: US$2,047.

Minnesota:

Pago medio mensual 2025: US$1,981.

Pago estimado con COLA 2026: US$2,037.

Indiana:

Pago medio mensual 2025: US$1,952.

Pago estimado con COLA 2026: US$2,007.

Massachusetts:

Pago medio mensual 2025: US$1,946,00.

Pago estimado con COLA 2026: US$2,000.

Jubilados tendrán un aumento en sus pagos mensuales de 2026, debido al incremento estimado de COLA (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CÓMO VERIFICAR EL MONTO ACTUALIZADO DE SU BENEFICIO EN LÍNEA?

Los beneficiarios pueden verificar su pago actualizado del COLA ingresando a su cuenta my Social Security en ssa.gov/myaccount.

Desde el Message Center, es posible consultar los avisos del COLA, mantener un registro digital seguro o elegir recibir las notificaciones únicamente de forma electrónica.

La SSA recomienda revisar continuamente la información personal en la plataforma y reportar cualquier actividad sospechosa a la Oficina del Inspector General del Seguro Social a través de su línea directa o su sitio web oficial. “Ninguna agencia gubernamental solicitará su información personal ni pagos para brindar estos servicios”, subrayó la SSA.