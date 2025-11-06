Recibir buenas noticias puede tomar tiempo, pero cuando al fin llegan, traen consigo una sensación de alivio, sobre todo si están vinculadas con nuestra economía. Si eres beneficiario del programa Supplemental Security Income (SSI) o conoces a alguien que lo recibe, conviene mantenerse informado. La Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA) ha anunciado que a partir de enero de 2026 los pagos aumentarán debido al ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA (Cost-of-Living Adjustment).

Este incremento, aunque parezca pequeño, puede hacer una diferencia real para millones de personas en Estados Unidos que confían en el SSI para cubrir gastos básicos como la comida, la vivienda o los medicamentos. Yo sé que cada dólar cuenta, sobre todo cuando se vive con un ingreso fijo, así que te voy a contar en detalle en cuánto aumentarán los pagos y qué significa esto para quienes reciben este apoyo federal.

SSI está destinado a personas con ingresos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o tienen una discapacidad calificada (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ AUMENTA EL SSI EN 2026?

Cada año, la SSA ajusta los beneficios del Seguro Social y del Supplemental Security Income (SSI) con base en el incremento del costo de vida en el país. Este ajuste se calcula según los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W), que mide cómo cambian los precios de bienes y servicios esenciales. Para 2026, el aumento confirmado es del 2.8%, un porcentaje que busca ayudar a que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

En otras palabras, este incremento busca equilibrar la balanza: si los precios suben, los pagos también deben subir.

LOS NUEVOS MONTOS PARA 2026

Según la Administración del Seguro Social, los montos mensuales máximos del SSI para 2026 quedarán de la siguiente manera:

US$994 para una persona elegible individual.

US$1,491 para una pareja elegible (ambos califican).

US$498 para una persona considerada “esencial” dentro del hogar.

Estos números reflejan el aumento del 2.8% respecto a los montos de 2025, y entrarán en vigor oficialmente en enero de 2026.

¿CÓMO SE CALCULA ESTE AUMENTO?

La fórmula parte de los montos anuales no redondeados del año anterior, que luego se ajustan con el porcentaje del COLA. Por ejemplo, el monto anual de una persona individual pasa de US$11,604.53 en 2025 a US$11,929.46 en 2026. Ese total se divide entre 12 meses, y el resultado se redondea hacia abajo al dólar más cercano, lo que da los $994 mensuales.

¿DESDE CUÁNDO SE PAGARÁ CON EL AUMENTO ANUNCIADO?

El ajuste del SSI para 2026 comenzará a aplicarse en los pagos de enero, aunque muchos beneficiarios lo verán depositado a finales de diciembre de 2025, dependiendo del calendario de pagos de la SSA. Así que no te sorprendas si el aumento llega unos días antes del nuevo año.