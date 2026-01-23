La última ronda de pagos del Seguro Social, correspondiente al primer mes del año llegará el miércoles 28 de enero. Teniendo en cuenta que el monto varía, pues algunos jubilados cobrarán hasta US$5,108 en su cheque mensual, muchos se preguntan ¿quiénes exactamente recibirán esa cantidad? La respuesta te la damos en esta nota. Vale precisar que esa cifra es relevante para los que dependen casi por completo de esta fuente de ingresos para cubrir sus gastos básicos.

Según el calendario oficial de pagos, las fechas anteriores para depositar el seguro fueron: 14 de enero para los beneficiarios nacidos del día 1 al 10 de cualquier mes del año y 21 de enero, destinado para los jubilados nacidos del 11 al 20 de cualquier mes del año.

El sueño de toda persona que está a poco de jubilarse es obtener la pensión más alta posible (Foto: Freepik / SSA)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE RECIBIR HASTA US$5,108 DEL SEGURO SOCIAL ESTE 28 DE ENERO?

Según las reglas del programa federal, todos los jubilados cobran mensualmente sus beneficios. Los ciudadanos pueden comenzar a recibir sus cheques desde los 62 años, pero si deciden hacerlo a esta edad, el monto que les llega no es muy alto, ya que depende de diversos factores. Entonces, ¿quiénes reciben hasta US$5,108?

Antes de responderte dicha interrogante, lo primero que debes saber es que los pagos que destina la Administración del Seguro Social (SSA) para los jubilados se basan en tres componentes: edad de jubilación, cantidad aportada al sistema y número de años cotizados.

Por lo tanto, al ser la edad un factor determinante, si te jubilaste a los 62 años cobrarás hasta US$2,831 mensuales, pero si esperaste hasta los 70 años alcanzarás el máximo monto que es US$5,108 al mes.

En conclusión, este miércoles 28 de enero les corresponde recibir su pago de hasta US$5,108 a las personas que se jubilaron a los 70 años, pero no todas, ya que como mencionamos líneas arriba también depende de otros factores.

Además de la edad, también pueden cobrar este monto quienes hayan trabajado al menos 35 años. Esto se debe a que la fórmula del Seguro Social toma en cuenta periodos de mayores ingresos para calcular el beneficio final.

Pero no solamente basta con trabajar durante 35 años, también es necesario que tus ingresos durante ese tiempo estén por encima de la base de contribución y beneficio anual del Seguro Social. Además, la SSA ajusta tus ingresos por inflación, lo que implica que los ingresos de años anteriores se “indexan” para reflejar su valor real en el momento presente.