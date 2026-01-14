Debido a que muchos jubilados dependen del dinero que les deposita mensualmente la Administración del Seguro Social (SSA), cuando ese dinero no les llega a tiempo, la incertidumbre se apodera de ellos. Aunque algunos temen que el monto que les corresponde se haya perdido, lo cierto es que la ausencia del pago se debe a temas técnicos o administrativos. Así que, si te tocaba recibir tu depósito este 14 de enero de 2026 pero no te llegó nada, a continuación te damos a conocer las razones de la demora y qué pasos puedes seguir para consultar el estado de tu pago.

Vale precisar que no todos los beneficiarios reciben su depósito el mismo día, sino depende de un calendario escalonado que se basa en el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento del receptor. Aunque este esquema es igual todos los meses, enero complica las cosas porque comienza con un feriado federal y la implementación del ajuste del costo de vida (COLA), generando un leve retraso.

Algunos beneficiarios del SSA, nacidos entre el 1 y el 10, no vieron su pago el 14 de enero (Foto: Freepik / SSA)

LOS MOTIVOS POR LOS QUE ALGUNOS JUBILADOS NO RECIBIERON SU DEPÓSITO EL 14 DE ENERO

Este miércoles 14 de enero de 2026 les correspondía su pago a los jubilados, los beneficiarios por discapacidad (SSDI) y otros beneficiarios de la Seguridad Social que nacieron entre el día 1 y el 10 del mes, siempre que hubieran comenzado a recibir prestaciones después de mayo de 1997 y no cobren SSI. Pero ¿qué pasa si fuiste uno de los que no recibió su depósito? A continuación, te contamos las razones:

Aunque la SSA libera los fondos que corresponde a los beneficiarios en la fecha exacta, cada banco procesa a su ritmo los depósitos. Eso no quiere decir que se demoren una semana, sino tardan algunas horas o incluso un día hábil adicional, especialmente en meses de alto volumen como es enero.

A ello debemos añadir que las aplicaciones bancarias no se actualizan en tiempo real, creando la idea en los beneficiarios de que su dinero no ha llegado.

Otro de los factores que generan demora en enero es que, al ser el primer mes de año, entran en vigor los ajuste por costo de vida (COLA); por tal motivo, los aumentos requieren actualizaciones en los sistemas, verificaciones y recálculos. Estas acciones generan demora en la transmisión de información entre la SSA y los bancos, publica El Diario.

Muchos jubilados depende de su cheque mensual del Seguro Social; por tanto, si hay demora les genera un dolor de cabeza (Foto: Freepik)

¿CUÁNTOS DÍAS SE CONSIDERA NORMAL UNA DEMORA?

Si en enero, el depósito tiene un retraso de uno o dos días hábiles es considerado normal, en especial cuando hay feriados federales de por medio. Pero si la demora es mayor, podría deberse a algunos problemas como datos bancarios incorrectos, una cuenta recientemente modificada o algún bloqueo administrativo.

Para evitar esto, lo mejor es mantener actualizada tu información con la SSA. Solamente de esta forma podrás recibir tus depósitos a tiempo.

¿QUÉ HACER SI EL PAGO NO APARECE?

Si verificaste la fecha de tu pago en el calendario de la SSA, pero este no se cumple, revisa las políticas de procesamiento de tu banco. Luego examina si tienes depósitos pendientes.

Si pasaron varios días sin que depositen tu seguro, lo mejor es contactar con el banco y la SSA. Con ellos registra tus números de confirmación y mantente al tanto de las actualizaciones.

No te desesperes que los retrasos en el mes de enero son comunes y aunque el dinero no haya llegado a tu cuenta, no pienses que lo perdiste, igual lo depositarán.