Inició 2026 y la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos comenzó a pagar sus beneficios mensuales siguiendo el calendario oficial establecido. Aunque varios beneficiarios ya tienen el dinero que les corresponde, aún hay muchos que están pendientes de recibir sus cheques o depósitos directos en los próximos días. Si también te encuentres en ese grupo, aquí te damos a conocer a quiénes les corresponde cobrar este miércoles 14 de enero.

En enero de 2026 los pagos del Seguro Social van a tardar más de lo que uno está acostumbrado (Foto: Freepik / SSA)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE SU CHEQUE DEL SEGURO SOCIAL EL MIÉRCOLES 14 DE ENERO?

Los beneficiarios que recibirán su cheque del Seguro Social este miércoles 14 de enero de 2026 son aquellos cuya fecha de nacimiento cae entre el 1 y el 10 de cualquier mes, siempre que hayan comenzado a recibir prestaciones después de mayo de 1997 y no cobren SSI (que explicaremos más adelante). Para ser más precisos:

Los jubilados, los beneficiarios por discapacidad (SSDI) y otros beneficiarios de Seguridad Social que nacieron entre el día 1 y el 10 del mes, y que siguen el calendario de pagos “por miércoles”.

¿Quiénes quedan fuera de este pago para el 14 de enero?

Quedan fuera del pago del día 14 de enero los beneficiarios del SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario), ya que cobraron el monto que les correspondía del primer mes del año el miércoles 31 de diciembre de 2025 (se adelantó), toda vez que el 1 fue feriado.

Tomando en cuenta ello, a este mismo grupo de beneficiarios también se le adelantará su pago de febrero de 2026 para enero; es decir, cobrarán el viernes 30 de enero, toda vez que 1 de febrero es sábado (fin de semana).

Vale precisar que este 2026, al haber iniciado los pagos de enero un jueves, los tres cheques de este mes llegan más tarde.

La Administración del Seguro Social programó los pagos de su seguro a los beneficiarios este mes de enero (Foto: Freepik)

¿QUÉ BENEFICIARIOS TODAVÍA ESTÁN PENDIENTES DE RECIBIR SU DEPÓSITO ESTE MES?

Los beneficiarios que recibirán los próximos días sus depósitos del Seguro Social son los siguientes:

Las personas que nacieron entre el 11 y el 20 de cada mes: miércoles 21 de enero

miércoles 21 de enero Las personas que nacieron entre el 21 y el 31 de cada mes: miércoles 28 de enero

BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL RECIBIRÁN MÁS POR INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social será del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.