Empezó 2026 y con él los pagos que otorga la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos. Aunque algunos beneficiarios ya tienen en sus manos el monto que les corresponde este mes, aún son varios a los que aún no les han entregado su dinero, por lo que esperan con ansias su llegada. Por tal motivo, te damos a conocer quiénes están pendientes de recibir su depósito en enero.

Antes te precisamos que el primer desembolso del año llegó el pasado 2 de enero, fecha que le correspondía a las personas que empezaron a recibir beneficios de jubilación, incapacidad (SSDI) o de sobrevivientes antes de mayo de 1997; los beneficiarios que reciben al mismo tiempo SSI y Seguro Social, cuyos pagos suelen agruparse cuando la fecha normal (3 de enero) cae en fin de semana o feriado; y los que viven fuera de Estados Unidos o cuyo estado paga las primas de Medicare (también cobraban el 3, pero se adelantó).

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

LOS BENEFICIARIOS QUE AÚN NO RECIBEN SU DEPÓSITO DE ENERO

A continuación, te precisamos quiénes son los beneficiarios que recibirán los próximos días sus depósitos del Seguro Social. Vale precisar que son poco más de 75 millones de personas que mes a mes reciben beneficios de jubilación, supervivencia o discapacidad en Estados Unidos.

Miércoles 14 de enero: las personas que nacieron entre el 1 y el 10 de cada mes.

las personas que nacieron entre el 1 y el 10 de cada mes. Miércoles 21 de enero: las personas que nacieron entre el 11 y el 20 de cada mes.

las personas que nacieron entre el 11 y el 20 de cada mes. Miércoles 28 de enero: las personas que nacieron entre el 21 y el 31 de cada mes.

Datos que precisar

Los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) cobraron el monto que les correspondía de enero el miércoles 31 de diciembre de 2025, toda vez que el 1 fue feriado.

Por lo tanto, a este mismo grupo de beneficiarios también se le adelantará su pago de febrero de 2026 para enero; es decir, cobrarán el viernes 30 de enero, toda vez que 1 de febrero es sábado (fin de semana).

La Administración del Seguro Social tiene un calendario de pagos que se presenta con bastante tiempo de anticipación (Foto: SSA / Freepik)

BENEFICIARIOS DEL SSA RECIBIRÁN MÁS POR INCREMENTO DEL COLA

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social será del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.