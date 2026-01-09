Para muchas personas, los beneficios del Seguro Social sirven como una red de protección económica para vivir. Si bien, es una ayuda para millones de estadounidenses, hay estados que gravan este beneficio federal, algo que podría impactar significativamente tu jubilación y tu planificación financiera a largo plazo. Por tal motivo, te detallamos dónde imponen impuestos a este beneficio.

Entrada a una oficina de la Administración del Seguro Social en Nuevo Mexico (Foto: Google Maps)

¿QUÉ ESTADOS GRAVAN LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL?

Un total de nueve estados de EE.UU. siguen gravando, de forma total o parcial, los beneficios del Seguro Social. Lo hacen principalmente por tres razones: conservar ingresos fiscales, tratar esos pagos como parte del ingreso total y focalizar el alivio tributario solo en quienes tienen menos recursos. Estos son:

1. Colorado

En Colorado, se grava de forma parcial y con amplias exenciones, sobre todo para personas mayores. Se sabe que la tasa general del impuesto estatal sobre la renta es cercana al 4.4% o 4.5%, y en principio se aplica también a los beneficios del Seguro Social que resultan imponibles a nivel federal. Sin embargo, el estado permite deducciones muy amplias sobre ingresos de jubilación.

Los residentes de entre 55 y 64 años pueden deducir hasta alrededor de US$20,000 hasta US$24,000 de ingresos de jubilación (incluido el Seguro Social) de la base gravable, lo que reduce e incluso elimina el impuesto sobre esos pagos. En cambio, para los que tienes 65 años o más, los beneficios pueden deducirse por completo de los ingresos sujetos a impuesto estatal.

2. Connecticut

En Connecticut, sí se gravan los beneficios del Seguro Social, pero de forma parcial, ya que se aplica a quienes superan ciertos niveles de ingreso; en cambio, para la mayoría de los jubilados de ingresos bajos o medios, el impuesto estatal es cero.

Este estado exime el 100% de los beneficios del Seguro Social cuando el ingreso bruto ajustado (AGI) es menor a US$75,000 para declarantes individuales y US$100,000 para parejas que presentan en conjunto. Si el AGI supera esos límites, una parte de los beneficios queda sujeta a impuesto estatal.

3. Kansas

En el estado de Kansas se grava de forma parcial los beneficios del Seguro Social.

Están exentos quienes ganen hasta US$75,000 (solteros) y hasta US$100,000 (casados).

4. Minnesota

En Minnesota, se grava de forma parcial. El estado aplica su impuesto estatal sobre la renta a los beneficios del Seguro Social, con una tasa que va aproximadamente del 5.35% al ​​9.85% sobre la porción gravada.

Existe una exención para beneficiarios de menores ingresos que están por debajo de ciertos límites de ingreso bruto ajustado (AGI); en ese caso, los beneficios quedan totales o casi totalmente exentos, beneficiando a muchos jubilados.

5. Montana

En Montana, los beneficios del Seguro Social se gravan de forma parcial, pues dependerá de tu nivel de ingresos combinados: US$5,500 (individual) y US$11,000 (casados), si superas esos montos, puedes quedar sujeto al impuesto estatal.

Las tasas de impuesto sobre la renta en Montana rondan entre aproximadamente 4.7% y 5.65% sobre la parte de los beneficios que entra en la base imponible, por lo que quienes tienen ingresos combinados más altos pueden ver una reducción apreciable en el cheque neto del Seguro Social.

6. Nuevo México

En Nuevo México, se grava de manera parcial. Se aplica impuesto sobre la renta a los beneficios del Seguro Social, pero con una exención aproximada de hasta US$8,000 para declarantes individuales y US$16,000 para parejas sobre ingresos de jubilación (incluido el Seguro Social). Si se exceden esos montos, la tasa estatal es del 4.9%.

Los jubilados con ingresos totales bajos o moderados suelen quedar dentro de los límites exentos, por lo que pagan poco o nada de impuesto estatal sobre el Seguro Social.

7. Rhode Island

En Rhode Island, se grava de forma parcial, ya que se cobra el impuesto estatal sobre la renta a los beneficios del Seguro Social con una tasa que va aproximadamente del 3.75% al ​​5.99%. Los contribuyentes que han alcanzado la edad plena de jubilación, la exención total se aplica si el AGI individual es inferior a los US$95,800 o US$119,750 en el caso de parejas con declaración conjunta.

Hay una deducción específica sobre ingresos de jubilación (incluido el Seguro Social): US$15,000 para declarantes individuales y US$20,000 para parejas.

8. Utah

En Utah, se grava de forma parcial. El estado aplica una tasa plana de impuesto estatal sobre la renta de alrededor del 4.85% a los ingresos, incluidos los beneficios del Seguro Social que resultan imponibles. Sin embargo, ofrece un crédito tributario específico sobre algunos beneficios: si tus ingresos individuales son menores a US$37,000 o US$62,000 para parejas que declaran en conjunto podrías obtener un crédito que compense totalmente el impuesto estatal sobre el Seguro Social.

Los jubilados con ingresos bajos o moderados pagan poco o nada de impuesto estatal sobre el Seguro Social.

9. Vermont

En Vermont, se grava de forma parcial. Si eres contribuyente individual y tu ingreso bruto ajustado (AGI) es US$45,000 o menos, estás exento de pagar impuesto estatal sobre tus beneficios del Seguro Social, pero si tu AGI está entre US$45,001 y US$54,999 recibes una exención parcial. Para las parejas casadas que presentan declaración conjunta, la exención es completa si el AGI es de US$60,000 o menos, mientras que si ganan entre US$60,001 y US$69,999 la exención se va reduciendo.

Si superas esos rangos, tus beneficios del Seguro Social están sujetos al impuesto estatal sobre la renta con tasas que van del 3.35% al ​​8.75% sobre la parte gravada.

El Seguro Social incluye beneficios de retiro, sobrevivientes y discapacidad, cubriendo a más de 71 millones de estadounidenses (Foto: Adek Berry / AFP)

LOS ESTADOS QUE NO GRAVAN LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL

Un total de 41 estados y Washington DC no gravan los beneficios del Seguro Social. Así tenemos a los que destacan:

California, Florida, Texas y Nevada: 0% de impuesto estatal al Seguro Social.

0% de impuesto estatal al Seguro Social. Nueva York : 0% de impuesto estatal al Seguro Social desde 2011.

: 0% de impuesto estatal al Seguro Social desde 2011. Illinois: 0% de impuesto estatal al Seguro Social desde 2019.

0% de impuesto estatal al Seguro Social desde 2019. Pennsylvania: Nunca ha gravado los beneficios del Seguro Social.

Nunca ha gravado los beneficios del Seguro Social. West Virginia: Eliminó el impuesto completamente en 2026.

¿PUEDO MUDARME A OTRO ESTADO PARA EVITAR IMPUESTOS AL SEGURO SOCIAL?

Sí, una persona puede mudarse para evitar los impuestos al Seguro Social. Por tal motivo, puede elegir entre los 41 estados que no gravan estos beneficios.

Por tal motivo, debes pensar bien al momento de elegir el lugar para vivir en tu jubilación, pues además de factores como el clima y seguridad, también conviene donde podrías estar exento de impuestos.