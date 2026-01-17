Para muchos, jubilarse no es sinónimo de dejar de trabajar por completo, ya que hay varias personas que siguen laborando. Ya sea por decisión personal o por necesidad económica, si ese tu caso hay un cambio que deberías hacer si a la vez trabajas y cobras el cheque de tu Seguro Social en Estados Unidos. ¿De cuál se trata? Sigue leyendo esta nota para descubrirlo.

Antes te recordamos que puedes solicitar tu seguro desde los 62 años, pero hacerlo a esta edad implica recibir una pensión reducida de por vida; por tanto, la edad plena de jubilación es a los 67 años para que puedas cobrar el beneficio completo. Ahora, si retrasas este procedimiento hasta los 70 años, tu cheque mensual aumentará un 8% por cada año que pospones tu retiro.

El truco poco conocido para recuperar lo que el Seguro Social te retiene si ganas más de la cuenta (Foto: Freepik)

EL CAMBIO QUE DEBES HACER PARA NO PERDER DINERO SI TRABAJAS Y A LA VEZ COBRAS TU CHEQUE

Debido a que varios ajustes entraron en vigor este 2026, te darás cuenta de que trabajar y cobrar tu Seguro Social al mismo tiempo no es malo, solamente debes aplicar la llamada prueba de ingresos, publica La Opinión.

¿Qué es? La prueba de ingresos del Seguro Social es una regla que limita cuánto puedes ganar trabajando antes de que te reduzcan temporalmente tus beneficios de jubilación. Es decir, si aún no alcanzaste tu edad plena de jubilación, el SSA fija un tope anual de ingresos por trabajo y si lo superas te retendrá parte del beneficio por cada dólar que exceda ese límite.

Dicho en otras palabras, cuando llegas a la edad plena de jubilación, la prueba de ingresos deja de aplicarse: puedes ganar lo que quieras trabajando y seguir cobrando tu beneficio completo, sin reducciones por salario.

IMPORTANTE: En 2025, el tope de ingresos era de US$23,400 anuales, mientras que quienes alcanzaban la edad plena de jubilación ese mismo año, el límite especial era US$62,160. Actualmente, este 2026, las cifras aumentaron, ya que puedes ganar hasta US$24,480 sin penalización y si cumples tu edad plena de jubilación este año, el límite subió a US$65,160.

Aunque uno de los mayores temores para los beneficiarios que complementan su cheque mensual con un salario es pensar que pierden el dinero retenido, lo cierto es que la SSA sí “retiene pagos por exceder el límite de ingresos, pero no elimina esos beneficios. Simplemente los pospone”, precisó La Opinión.

Es decir, cuando alcanzas la edad plena de jubilación, la Administración del Seguro Social recalcula tu beneficio haciendo un reajuste, por lo que te entregará cheques con montos más altos con el fin de compensar aquellas retenciones.