Muchos beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos están atentos al calendario de pagos, toda vez que el miércoles 21 de enero le corresponde recibir sus depósitos a otro grupo de jubilados. Debido a que el monto varía - algunos podrían llegar hasta US$5,108 en su cheque mensual -, muchos se preguntan ¿quiénes recibirán la cantidad más alta de beneficios? La respuesta en los siguientes párrafos.

Vale precisar que el 21 de enero cobran las personas que nacieron entre el 11 y el 20 de cada mes. El último grupo está destinado para los nacidos del 21 al 31 de cualquier mes. Estos tendrán su cheque el 28 de enero.

El Seguro Social incluye beneficios de retiro, sobrevivientes y discapacidad, cubriendo a más de 71 millones de estadounidenses (Foto: Freepik)

LOS JUBILADOS QUE RECIBIRÁN HASTA US$5,108 DEL SEGURO SOCIAL

Todos los jubilados del Seguro Social cobran mensualmente sus beneficios. Según las reglas del programa federal, los ciudadanos pueden comenzar a recibir sus cheques desde los 62 años. Aunque muchos deciden cobrar a esta edad, lo cierto es que el monto que les llega no es muy alto, ya que depende de diversos factores. Hasta aquí te habrás dado cuenta de que quienes se jubilan a esa edad no recibirán hasta US$5,108. Entonces, ¿quiénes sí?

Lo primero que debes saber es que los pagos que destina la Administración del Seguro Social (SSA) para los jubilados se basan en tres componentes: edad de jubilación, cantidad aportada al sistema y número de años cotizados.

Por lo tanto, al ser la edad un factor determinante, si te jubilaste a los 62 años cobrarás hasta US$2,831 mensuales, pero si esperaste hasta los 70 años alcanzarás el máximo monto que es US$5,108 al mes.

En conclusión, este miércoles 21 de enero les corresponde recibir su pago de hasta US$5,108 a las personas que se jubilaron a los 70 años, pero no todas, ya que como mencionamos líneas arriba también depende de otros factores.

El sueño de toda persona que está a poco de jubilarse es obtener la pensión más alta posible (Foto: Freepik / SSA)

INCREMENTO DEL COLA EN 2.8% BENEFICIA A JUBILADOS

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social será del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.