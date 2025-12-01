Escribe: Luis Alberto Arias M., economista

Según el último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) publicado en agosto de 2025 existe un espacio significativo para incrementar la recaudación fiscal en nuestro país.

De acuerdo con el MMM el nivel de ingresos del gobierno general de Perú en el periodo 2010-2023 que fue equivalente a 20.2% del PBI es significativamente inferior al promedio de América Latina y el Caribe (ALC): 29.4% del PBI y al de la OCDE: 39.2% del PBI.

¿Qué es lo que explica la baja recaudación fiscal en nuestro país?

Solo basta señalar que en la aprobación del presupuesto del año 2026 solo se ha podido incluir los recursos necesarios para atender el 6 por ciento del programa Beca 18. (Foto: Difusión)

Si efectuamos el análisis por tipo de ingresos encontramos que esto obedece a tres componentes:

La baja recaudación del impuesto a la renta personal. En ALC se recauda muy pocos ingresos a las personas. En promedio en ALC se recaudó un equivalente a 1.9% del PBI lo que contrasta con lo que se recauda en los países de la OCDE: 8.0% del PBI. En Perú el monto recaudado, 1.7% del PBI, es incluso menor que el promedio de ALC. El BID en una publicación señala que el impuesto a la renta personal es un “cascarón vacío” y ello obedece al mal diseño de tramos y tasas del impuesto a la renta de las personas; a las deducciones generosas, que en el Perú alcanzan hasta 53,500 soles por año, casi cuatro veces la remuneración mínima vital; a la baja tributación de las rentas del capital: intereses, ganancias de capital y alquileres; y a la evasión tributaria.

La baja recaudación de las contribuciones sociales, para salud y pensión. En Perú se recauda por este concepto un monto equivalente a 2.1% del PBI, mientras que en ALC en promedio se recauda 3.6% del PBI y en la OCDE en promedio 9.0% del PBI. La principal causa aquí es la informalidad. Solo tres de cada diez peruanos tienen un empleo formal y solo ellos aportan para su salud o para su pensión.

La baja recaudación de los impuestos a la propiedad. En Perú se recauda por este concepto un monto de apenas 0.4% del PBI, principalmente por impuesto predial, mientras que en ALC en promedio se recauda 0.9% del PBI y en los países de la OCDE en promedio 1.8% del PBI. Las causas de la baja recaudación del impuesto predial, el principal componente de los impuestos a la propiedad, son la inexistencia de un catastro fiscal nacional, la valoración de los predios no se realiza sobre valor de mercado, la debilidad institucional de los gobiernos locales, incluyendo las permanentes amnistías tributarias que se otorgan.

Si el análisis de la baja recaudación se realiza en forma transversal, por brechas de cumplimiento, existen dos causas: los gastos tributarios (brecha normativa) y la evasión tributaria (brecha de cumplimiento).

Los gastos tributarios son beneficios financieros que se otorgan a empresas y personas a través del sistema tributario. Son gastos tributarios las exclusiones y deducciones de ingresos, las exoneraciones tributarias y las tasas impositivas preferenciales. Según el MMM nuestro país dejará de recaudar 26 mil millones de soles por la existencia de gastos tributarios, lo que equivale a 2.2% del PBI y a 13% de la recaudación.

La evasión del IGV bordea el 40%, es decir de cada 100 soles de recaudación potencial solo se recauda 60. Esta tasa es elevada en comparación con Chile, cuya tasa de evasión está alrededor de 20%; y en comparación con los países de la Unión Europea, en los que en promedio la tasa de evasión del IVA es de 10%. Por evasión en el IGV se deja de recaudar algo más de 3% del PBI, según el MMM.

La evasión del impuesto a la renta a las utilidades supera el 50%, lo que es muy elevado en comparación con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, por ejemplo. En México la tasa de evasión de este impuesto es 20%, en Chile 31% y en Colombia 36%. La evasión de este impuesto nos impide recaudar alrededor de 4% del PBI.

En conjunto dejamos de recaudar cerca de 10% del PBI por brechas de cumplimiento. Si tan solo redujéramos a la mitad esta pérdida, podríamos incrementar en 5% del PBI los ingresos del gobierno, cerrar el déficit fiscal y tener recursos adicionales para infraestructura y gasto social.

Es de suma importancia contar con una política nacional para mejorar la recaudación fiscal corrigiendo los factores que explican la baja recaudación del impuesto a la renta personal, las contribuciones sociales o los impuestos a la propiedad, y teniendo una estrategia adecuada para cerrar las brechas de incumplimiento.

La inacción en este campo tiene consecuencias graves. Solo basta señalar que en la aprobación del presupuesto del año 2026 solo se ha podido incluir los recursos necesarios para atender el 6 por ciento del programa Beca 18. Como no hay recursos suficientes para atender este programa se le ha facultado al Ministerio de Educación que reduzca presupuesto en otros programas.

La baja recaudación fiscal será un factor que afectará a la capacidad del Estado para brindar mejores servicios públicos en el próximo quinquenio. Estamos ingresando a un año electoral y seguramente escucharemos a los cerca de 40 candidatos a la presidencia innumerables propuestas que aumentarán el gasto público pero que una vez en el gobierno no podrán cumplirse por falta de recaudación fiscal o aún más grave incrementarán el déficit fiscal y la deuda pública.

Lo ideal sería escuchar a los candidatos propuestas concretas de cómo harán para mejorar la recaudación fiscal.