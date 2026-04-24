El candidato presidencial Rafael López Aliaga le pidió disculpas a Samuel Dyer Ampudia, luego de que deslizara que el empresario habría financiado a personeros a favor de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

Cabe indicar que Dyer Ampudia le envió una carta notarial, el 20 de abril, a López Aliaga,exigiendole que se rectifique públicamente en un plazo máximo de 48 horas.

El líder de Renovación Popular brindó sus excusas a través de una carta notarial, fechada segun revelaron fuentes a Gestión.

En la misiva López Aliaga señaló que sus expresiones se formularon en forma de interrogante y en el marco de un debate público y no se afirmó de manera categórica el papel de Dyer Ampudia.

En esa línea, dio cuenta que le extiende sus disculpas, tras enterarse de la posición del empresario de haber tomado sus declaraciones como ciertas.

Los antecedentes del caso

El 19 de abril de 2026 el candidato presidencial deslizó que el empresario habría tenido un vínculo con el despliegue de personeros a favor dela candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

“Señor, ¿cuánta plata ha puesto usted para personeros? ¿Cuántos millones de dólares ha puesto para personeros en todo el Perú para manejar todas las mesas del Perú? Son varios millones de dólares, señor. ¿Qué interés tiene? ¿Por qué ha puesto a su sobrino a manejar todo el ejército de personeros?“, inquirió.

Poco después Dyer Ampudia sostuvo que estas afirmaciones no tienen sustento, ni documental ni legal, y negó haber financiado dichas actividades o haber organizado alguna estructura o haber designado familiares para ese fin.

Además, el empresario remarcó que no existe evidencia que acredite la supuesta inversión de millones de dólares ni su participación en los hechos señalados.

“No he financiado personeros, no he destinado recursos para dicho fin, no he organizado ninguna estructura vinculada a ello, no he designado a familiar alguno para participar o dirigir actividades de esa naturaleza y no he participado, directa o indirectamente, en los hechos que usted me atribuye”, señaló el empresario en el documento.

Frente a ello, Dyer exigió que López Aliaga se rectifique públicamente en un plazo máximo de 48 horas, la cual deberá realizarse en los mismos espacios y con la misma relevancia que la intervención original.

“De no producirse dicha rectificación, me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan en defensa de mi honor, reputación y demás derechos”, acotó.