Dyer Ampudia exigió las excusas del candidato presidencial por dejar entrever que habría financiado a personeros a favor de una candidatura presidencial. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Dyer Ampudia exigió las excusas del candidato presidencial por dejar entrever que habría financiado a personeros a favor de una candidatura presidencial. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
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El candidato presidencial le pidió disculpas a , luego de que deslizara que elhabría financiado a personeros a favor de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

Cabe indicar que .

El líder de Renovación Popular brindó sus excusas a través de una carta notarial, fechada segun revelaron fuentes a Gestión.

En la misiva López Aliaga señaló que sus expresiones se formularon en forma de interrogante y en el marco de un debate público y no se afirmó de manera categórica el papel de Dyer Ampudia.

En esa línea, dio cuenta que le extiende sus disculpas, tras enterarse de la posición del empresario de haber tomado sus declaraciones como ciertas.

Los antecedentes del caso

E el candidato presidencial deslizó que el empresario habría tenido un vínculo con el despliegue de personeros a favor dela candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

“Señor, ¿cuánta plata ha puesto usted para personeros? ¿Cuántos millones de dólares ha puesto para personeros en todo el Perú para manejar todas las mesas del Perú? Son varios millones de dólares, señor. ¿Qué interés tiene? ¿Por qué ha puesto a su sobrino a manejar todo el ejército de personeros?“, inquirió.

Poco después Dyer Ampudia sostuvo que estas afirmaciones no tienen sustento, ni documental ni legal, y negó haber financiado dichas actividades o haber organizado alguna estructura o haber designado familiares para ese fin.

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Además, el empresario remarcó que no existe evidencia que acredite la supuesta inversión de millones de dólares ni su participación en los hechos señalados.

“No he financiado personeros, no he destinado recursos para dicho fin, no he organizado ninguna estructura vinculada a ello, no he designado a familiar alguno para participar o dirigir actividades de esa naturaleza y no he participado, directa o indirectamente, en los hechos que usted me atribuye”, señaló el empresario en el documento.

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Frente a ello,

“De no producirse dicha rectificación, me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan en defensa de mi honor, reputación y demás derechos”, acotó.

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Samuel Dyer Ampudia. Foto: Grupo Amazonía/Difusión
Samuel Dyer Ampudia. Foto: Grupo Amazonía/Difusión

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