Las acciones de la española Puig Brands SA se desplomaron el viernes tras el colapso de una propuesta de combinación con Estée Lauder Cos. que habría creado una de las mayores compañías de fragancias y cuidado de la piel del mundo.

Sus títulos cayeron 15% en Madrid, su mayor baja registrada desde que la compañía salió a bolsa en 2024. La noticia tomó por sorpresa a los inversionistas, dado que las conversaciones entre ambas empresas venían avanzando desde marzo.

La propuesta de transacción, valorada en varios miles de millones de dólares, fracasó en parte debido a las demandas de la maquilladora Charlotte Tilbury sobre su compensación en el acuerdo, según personas familiarizadas con el asunto. Aunque ambas compañías emitieron comunicados separados el jueves en los que dijeron que las conversaciones habían terminado, ninguna detalló los motivos.

Uno de los puntos de fricción fue una cláusula de cambio de control que tenía Tilbury, quien vendió su marca homónima a Puig en 2020, pero aún conserva una participación minoritaria y los cargos de presidenta y directora creativa, dijeron las personas, que no estaban autorizadas a hablar públicamente. Ese no fue el único problema que hizo fracasar las negociaciones, dijo una de las personas.

Charlotte Tilbury. Foto: Julian Hamilton/Getty Images

Tilbury no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

Analistas de Wall Street ya habían expresado escepticismo sobre la combinación, al cuestionar la capacidad de Estée Lauder para integrar marcas adicionales en medio de su propio proceso de reestructuración, que ya llevó a la compañía a recortar miles de empleos.

Las acciones de Estée Lauder subieron hasta 15% en las operaciones regulares del viernes en Nueva York, su mayor avance intradía en más de dos años. El título se había desplomado después de que la compañía dijera que estaba en conversaciones para comprar Puig.

En conjunto, las compañías tienen un valor de mercado de casi US$ 39,000 millones, según los precios de cierre del jueves, con ventas anuales de alrededor de US$ 20,000 millones en 2025.

Sin el acuerdo con Puig, el director ejecutivo de Estée Lauder, Stéphane de La Faverie, deberá concentrarse en reactivar la compañía, que ha reportado tres años de caídas anuales en las ventas.

“Reiteramos nuestra confianza en el poder de nuestras increíbles marcas, nuestros talentosos equipos y nuestra fortaleza como compañía independiente”, dijo La Faverie en un comunicado.

El plan de recuperación de Estée Lauder incluye orientar el foco de la compañía hacia canales de mayor crecimiento, como Amazon y las tiendas de TikTok, y vender artículos de menor precio para atraer a compradores más jóvenes.

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La compañía, que actualmente ocupa el segundo lugar mundial en la categoría de cosméticos, solo detrás de L’Oreal, ha visto caer sus acciones alrededor de 25% este año.

Para Puig, las consecuencias del colapso del acuerdo probablemente harán que la atención “se desplace hacia los resultados operativos, que podrían mostrar una nueva desaceleración de los ingresos en medio de la normalización del mercado de fragancias y presiones de corto plazo en Medio Oriente y el comercio minorista de viajes”, escribió Celine Pannuti, analista de JP Morgan, en una nota.

“La gerencia tendrá que convencer sobre las oportunidades de largo plazo y su capacidad de ejecución como compañía independiente si la familia estaba dispuesta a vender a múltiplos muy por debajo del promedio del sector de belleza”, agregó.