Contraloría investigará denuncias por falta de medicamentos en el hospital Sabogal. Foto: EsSalud
Contraloría investigará denuncias por falta de medicamentos en el hospital Sabogal. Foto: EsSalud
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y otros temas relacionados como almacenamiento e infraestructura en el hospital Alberto Sabogal, ubicado en el Callao.

al proceso de disponibilidad de medicamentos en dicho hospital.

El objetivo de esta intervención es verificar y evaluar si hay medicamentos para los asegurados de la Red Sabogal, así como determinar las causas de las denuncias sobre desabastecimiento y reducción de productos farmacéuticos.

LEA TAMBIÉN: Peligra el reparto gratuito de agua potable en 10 distritos de Lima, advierte Contraloría

, además de plantear soluciones a los reclamos de los pacientes.

La comisión supervisará puntos clave como distribución, compra y abastecimiento de medicinas, así como el mantenimiento e infraestructura para conservar y disponer correctamente los productos farmacéuticos.

LEA TAMBIÉN: MTC pide a Contraloría intervenir en contratación del sistema de videovigilancia en buses

Según la entidad, se estima que el informe de la visita de control al hospital Sabogal se termine en unos 10 días hábiles.

Asimismo,

La entidad estima que el informe de la visita de control al hospital Sabogal se termine en unos 10 días hábiles. Foto: Contraloría
La entidad estima que el informe de la visita de control al hospital Sabogal se termine en unos 10 días hábiles. Foto: Contraloría

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú en radar del Congreso: más allá de derogar la reorganización, las ideas que no avanzan
Zona franca y régimen Mype tributario: ¿a qué beneficios acceden las micro y pequeñas empresas?
Darían un año de licencia remunerada a trabajadores diagnosticados con cáncer, ¿de qué sector?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.