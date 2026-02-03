La Contraloría General de la República formó una comisión ante el Seguro Social de Salud (EsSalud), para supervisar e investigar denuncias de falta de medicamentos y otros temas relacionados como almacenamiento e infraestructura en el hospital Alberto Sabogal, ubicado en el Callao.

Mediante un oficio a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, se acreditó un equipo de auditores que realizará una visita de control al proceso de disponibilidad de medicamentos en dicho hospital.

El objetivo de esta intervención es verificar y evaluar si hay medicamentos para los asegurados de la Red Sabogal, así como determinar las causas de las denuncias sobre desabastecimiento y reducción de productos farmacéuticos.

Durante el control, los auditores revisarán los procesos de la red Sabogal para identificar posibles “cuellos de botella” en la atención y abastecimiento de medicamentos, además de plantear soluciones a los reclamos de los pacientes.

La comisión supervisará puntos clave como distribución, compra y abastecimiento de medicinas, así como el mantenimiento e infraestructura para conservar y disponer correctamente los productos farmacéuticos.

Según la entidad, se estima que el informe de la visita de control al hospital Sabogal se termine en unos 10 días hábiles.

Asimismo, las irregularidades que se hallen serán comunicadas al titular de EsSalud para que adopte medidas correctivas ante ello.