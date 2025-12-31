Con la finalidad de proteger el derecho constitucional a la salud, a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, así como a condiciones mínimas de salubridad pública, la Defensoría del Pueblo exhortó a las municipalidades distritales de Lima Norte a garantizar la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio de limpieza pública durante las celebraciones de fin de año, periodo en el que se incrementa significativamente la generación de residuos sólidos domiciliarios y comerciales.

En la mayoría de municipalidades, el servicio de recolección de residuos sólidos es prestado a través de empresas privadas, cuyos contratos podrían encontrarse próximos a culminar en los días restantes del presente año fiscal. Esta situación podría generar, como ha ocurrido en años anteriores, escenarios de afectación ambiental y sanitaria derivados de la acumulación de residuos en la vía pública.

En ese sentido, la institución recuerda que, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y al marco normativo sobre gestión integral de residuos sólidos, los gobiernos locales son responsables de la planificación, prestación y supervisión del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, incluso cuando dicho servicio sea ejecutado a través de empresas privadas. La proximidad del cierre del año fiscal y la eventual culminación de contratos de concesión no eximen a las municipalidades de su deber legal de asegurar la prestación ininterrumpida del servicio.

A través de un oficio dirigido a la comuna de Carabayllo, la institución enfatizó la necesidad de contar con planes de contingencia y medidas preventivas que permitan responder oportunamente ante situaciones de emergencia, fuerza mayor o contingencias contractuales, a fin de evitar la paralización o deficiente prestación del servicio, la cual podría generar graves riesgos para la salud pública y el ambiente urbano.

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la preocupación expresada por vecinos del distrito de Carabayllo, quienes reportaron la existencia de numerosos puntos de acumulación de residuos sólidos en la vía pública, los cuales constituyen focos infecciosos debido a su exposición prolongada, descomposición acelerada y al incremento de la temperatura registrado en los últimos días.

“En cumplimiento a nuestra recomendación, a través de un oficio, hemos sido informados que la referida comuna ha contratado los servicios de una nueva empresa para asumir el recojo de la basura que se genera en esa jurisdicción”, apuntó la Defensoría.

Finalmente, invocaron a la población para dar a conocer a la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, los puntos donde se acumulen residuos sólidos con la finalidad de realizar las gestiones correspondientes ante los gobiernos locales competentes y contribuir a la protección de la salud de vecinos y transeúntes.