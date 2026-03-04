En el análisis, la consultora determinó que los trabajadores aspirantes a tener una educación de pregrado son hombres y mujeres, generalmente, de entre 24 y 35 años, con estudios secundarios finalizados y que, actualmente, no se encuentran recibiendo preparación alguna. Este grupo se divide de manera similar en trabajadores dependientes (ama de casa o en la empresa privada o sector público) y trabajadores independientes (empresa propia, oferta de servicios independiente, trabajos eventuales, entre otros), que se desarrollan en áreas como comercio y producción​ con un ingreso promedio mensual de S/ 2,784​.

A partir de este perfil, los encuestados determinaron que Administración de Empresas, Derecho, Administración de Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Contabilidad, Administración y Marketing, son las especialidades que concitan sun mayor interés para estudiar en una universidad.

Motivos de elección de la carrera y universidad

En el detalle, el estudio de Arellano indicó que 44% de encuestados elegiría su carrera por vocación, seguido de un 38% de potenciales estudiantes que estarían motivados, especialmente, por las oportunidades laborales que le generaría la elección de determinada especialidad.

“La importancia que se le brinda a las buenas oportunidades laborales como factor para elegir una carrera ha crecido 13 puntos porcentuales (p.p.) en relación al año anterior, lo que evidencia que este es un aspecto clave, muy tomado en cuenta por los futuros universitarios. Por su parte, la vocación como razón para elegir una especialidad también aumentó (9 p.p.), sobre todo, para aquellos que viven en Lima Sur y el Callao”, explicó Ana Lucía Navarro, gerente de Cuentas de Arellano Consultoría.

La ejecutiva destacó el cambio de prioridades que existe en este público, no solo en lo relacionado con las razones que los impulsan a elegir una carrera, sino también con la motivación que promueve la inclinación por una universidad antes que por un instituto. Así, las dos razones de la elección de una universidad son que ofrecen el grado académico de bachiller y contar con clases más teóricas y en profundidad.

“Si bien ahora ya existen institutos que ofrecen el grado de bachiller, creemos que todavía hay un tema de percepciones por trabajar. La universidad está posicionada hace un montón de tiempo como una institución de formación más completa; es cierto, que luego vienen los institutos con una propuesta de valor mejorada y ganan más relevancia, pero todavía hay apreciaciones muy arraigadas que no se rompen”, manifestó.

Las universidades favoritas

Actualmente, los potenciales universitarios de este segmento (gente que trabaja) están dispuestos a pagar en promedio S/ 900 mensuales, considerando que, en la mayoría de los casos, el desembolso será asumido por ellos mismos. Además, los interesados priorizan clases de aproximadamente 2.5 horas por día, con horarios de estudio, preferentemente, en la noche y en la mañana.

De igual manera, al elegir la universidad, valoran atributos como la licenciatura por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), docentes calificados (experiencia, método de enseñanza), malla curricular completa​, adecuado precio de la mensualidad, egresados exitosos (valorados laboralmente)​, exigencia académica, horarios flexibles que se adapten a la rutina laboral, herramientas de enseñanza interactiva, prestigio y reconocimiento, entre otros.

“Hasta hace un año, el prestigio cubría el tercer puesto en las expectativas, pero ahora vemos que ha caído hasta el noveno lugar, manifestando que los intereses de los potenciales alumnos están más orientados a obtener aprendizaje para crecer dentro de sus trabajos, con horarios que se les ajusten y con el previo respaldo otorgado por la Sunedu. El prestigio ya vendría después e incluso, en algunos casos, sería por añadidura”, remarcó.

En esa línea, los encuestados observan como primera opción para cursar estudios a la Universidad Tecnológica del Perú - UTP (17%); Universidad Privada del Norte - UPN (16%); Universidad César Vallejo - UCV (12%); Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (12%); Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC (10%) y otras.

“Considero que hoy en día la mayoría de universidades ofrecen programas para gente que trabaja. De hecho, creo que las diferentes marcas están trabajando en ese sentido, aunque sería bueno realizar una doble revisión con el tema de la malla curricular, donde siempre hay oportunidades, igual que en los horarios. También una promoción de sus egresados y cómo se superaron tras tomar el programa, entre otras acciones”, añadió.

Finalmente, la representante consideró importante tomar en cuenta el rol del internet y las redes sociales, cuyas herramientas y plataformas hoy en día cumplen un papel relevante al momento de elegir una universidad, acompañado de la orientación de familiares y amigos e incluso de influencers especializados.

Ficha técnica:

Perfil del público: hombres y mujeres de 24 a 45 años, de los niveles socioeconómicos A, B y C, quienes cuentan con secundaria completa, actualmente trabajan y tienen la intención de estudiar en una universidad en los 12 siguientes meses .

hombres y mujeres de 24 a 45 años, de los niveles socioeconómicos A, B y C, quienes cuentan con secundaria completa, actualmente trabajan y tienen la intención de estudiar en una universidad en los 12 siguientes meses . Muestra: 100 casos, entre Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro y Callao.

100 casos, entre Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro y Callao. Instrumentos: se aplicaron dos cuestionarios digitales estructurados y estandarizados, elaborados por Arellano Consultoría sobre la base de los objetivos.

se aplicaron dos cuestionarios digitales estructurados y estandarizados, elaborados por Arellano Consultoría sobre la base de los objetivos. Metodología de recolección: encuestas panel.

encuestas panel. Muestreo: aleatorio.

aleatorio. Fecha de campo: del 26 de setiembre al 18 de octubre del 2025.

