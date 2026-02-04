Durante el 2025, las universidades del país presentaron 968 solicitudes de patentes ante el Indecopi, cifra que representó el 79% del total nacional y un incremento del 34% respecto al 2024, consolidando la investigación universitaria como motor de soluciones tecnológicas con impacto económico y social.

Según el Tablero Estadístico de Patentes y Diseños Industriales de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), al cierre del año la Universidad Continental, la Universidad Privada del Norte, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y la Universidad Tecnológica del Perú lideraron el ranking general de solicitudes de patentes, con 194, 101, 85 y 83 solicitudes, respectivamente.

En el rubro de patentes de invención, que protegen desarrollos tecnológicos de mayor complejidad, se registró un incremento del 50%, al pasar de 164 solicitudes en el 2024 a 246 en el 2025.

En este segmento destacaron la Universidad Tecnológica del Perú (55 solicitudes), la Universidad Continental (40) y la Universidad Señor de Sipán (30), seguidas por la Universidad César Vallejo, la Universidad Nacional Micaela Bastidas, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras.

Por otra parte, los modelos de utilidad, que protegen mejoras funcionales y soluciones prácticas de rápida aplicación, crecieron en 29%, al pasar de 561 a 722 solicitudes entre el 2024 y 2025. En este rubro, la Universidad Continental encabezó el ranking con 154 solicitudes, seguida por la Universidad Privada del Norte (95), la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (85), la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Autónoma del Perú, la Universidad Peruana Los Andes y la Universidad Tecnológica del Perú, entre otras casas de estudio.

Este dinamismo también se refleja en los resultados finales. Durante el 2025, las patentes otorgadas aumentaron en 54% respecto al año anterior, con un total de 513 títulos concedidos. En este escenario, la Universidad Privada del Norte lideró la participación universitaria con 48 patentes otorgadas, seguida por la Universidad Continental (39), la Universidad César Vallejo (35) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (22), reafirmando el aporte de la academia al desarrollo tecnológico del país.