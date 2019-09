Esta semana CityBike San Isidro, empresa concesionaria del servicio público de bicicletas en algunos distritos de Lima, denunció que el Alcalde del distrito de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas, habría incumplido con el contrato de concesión del servicio.

La empresa ha interpuesto una querella contra el Alcalde Augusto Cáceres Viñas, por delito contra el honor en su modalidad de difamación agravada propiciada a través de los medios de comunicación social.

Cáceres Viñas declaró a Canal N que para el municipio existen irregularidades con el contrato -con temas de tiempo de adjudicación- que deberían anular su validez.

“Actualmente nos encontramos en un arbitraje con la empresa. Consideramos que ellos no han cumplido con presentar el acta de gestión ambiental. Ambas partes acordamos que debía presentar antes de la puesta en marcha del servicio”.

En conversación con Gestión.pe, Mariano Pérez Miñano, Director Adjunto de la División de Bicicletas Públicas de Moventia (empresa que opera CityBike), declaró que ellos no han presentado el acta de gestión ambiental que se les solicita debido que no estaba estipulado en el contrato inicial y esta ni siquiera aplica al proyecto de CityBike.

“Esto le compete al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no al municipio. No obstante, nos acercamos a la entidad responsable de emitir este certificado -Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC- y ellos publicaron un oficio que indica que este documento no es aplicable al proyecto”.

La empresa presentó esta justificación en mayo de este año. “La municipalidad de San Isidro nos sigue exigiendo a este documento. Hemos demandando penalmente al gerente de la municipalidad y a la gerente de sostenibilidad por abuso de autoridad”, sostuvo Pérez Miñano.

Hoy la empresa espera que la disputa sea resuelta por la justicia peruana “Esperamos eventualmente poder ofrecer el servicio de bicicletas públicas en San Isidro”.

Cabe resaltar que según lo acordado, el servicio de Citi Bike operaría 50 bicicletas, 50 estacionamientos y 16 paneles LED de publicidad y debían iniciar operaciones en el mes de enero. Hoy la empresa ya opera en el distrito de Miraflores este servicio.